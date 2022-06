Londrina terá coleta de e-letro neste domingo em Shopping

Descarte será feito no sistema “drive thru”, sem que seja preciso sair do carro para entregar equipamentos e acessórios em desuso

Os londrinenses terão neste domingo, dia 5, uma oportunidade para descartar de forma simples e consciente aqueles aparelhos e acessórios eletrônicos que não utilizam mais. A Ong E-letro, o Secovi (Regional Londrina) e o Aurora Shopping são parceiros no projeto que vai disponibilizar um ponto de coleta para o descarte destes objetos entre 9h e 16 horas. As entregas serão no sistema drive thru, sem que seja preciso sair do carro. O ponto de coleta será em frente ao Aurora Shopping – na rua Aurora Sathler Rosa, esquina com a rua João Huss.

Muitas vezes há dificuldades para o descarte adequado dos produtos eletroeletrônicos que não são mais utilizados. Com uma consciência ambiental cada vez maior, as pessoas buscam ações como esta, que têm o objetivo de facilitar o processo de descarte para os cidadãos e o trabalho de coleta para entidades e empresas especializadas na destinação deste tipo de produto.

Fundada há 14 anos, a Ong E-letro é uma associação criada para realizar ações ambientais voltadas para o lixo eletroeletrônico em Londrina e região. Pioneira no setor, tornou-se referência em coleta, separação, reaproveitamento e destinação desses produtos, prestando serviços relevantes para a preservação do meio ambiente e conscientização da população quanto aos efeitos danosos do descarte incorreto do chamado e-lixo. “A Ong possui as licenças exigidas e know-how necessário para a reciclagem desses produtos dentro das normas ambientais vige ntes”, diz o seu fundador, Alex Gonçalves.

Há grande preocupação quanto ao descarte inadequado de eletros e as consequências que as substâncias tóxicas em altas concentrações podem causar ao meio ambiente e à saúde pública. Metais pesados como o chumbo, por exemplo, contaminam o solo e os lençóis freáticos. “Para que ocorra uma mudança de cultura eficaz, é necessário que haja sinergia entre as organizações não governamentais, o setor privado, público e a sociedade, como a que está sendo realizada pela E-letro em parceria com Aurora Shopping e Regional Secovi&rd quo;, afirma.

No “drive thru” em frente ao Aurora Shopping, neste domingo, serão aceitos todos os tipos de aparelhos eletroeletrônicos em desuso ou avariados, tais como computadores, tablets, notebooks, celulares, impressoras, monitores, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, fogões, ar-condicionado, micro-ondas, TVs, torradeiras, batedeiras, aspiradores de pó, ventiladores, mixers, secadores de cabelo, ferramentas el&eacut e;tricas, calculadoras, câmeras digitais, rádios, computadores etc.

Além desta ação, a população também conta com a sede da E-letro, na rua Ermelindo Leão, 385, Vila Rica, Londrina, para realizar o descarte durante todos os dias da semana, em horário comercial.

