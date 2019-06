Londrina terá maior festival de vinhos no fim de semana, com 28 horas de duração

Entrada será gratuita; taças a preços entre R$ 10 e R$ 32 poderão acompanhar delícias gastronômicas

Será praticamente uma saudação ao inverno. O “Wine Festival”, maior festival de vinho já realizado em Londrina e que deve reunir mais de seis mil pessoas, começa nesta sexta-feira (14) na área externa do Catuaí Shopping, em ampla área coberta em frente à entrada principal.

Serão 28 horas de festa durante três dias, com a presença de distribuidoras e importadoras de vinho, doze operações gastronômicas e boa música, com vários grupos e orquestras locais. O “Wine Festival” estará aberto das 17h às 23h na sexta-feira (14). No sábado (15) e domingo (16), vai funcionar das 12h às 23h.

A entrada será gratuita e os frequentadores poderão adquirir – em garrafas ou taças - vinhos selecionados pela Enoteca Decanter, Grand Cru, Wine Bubbles & Celebrate, Empório Turini, Bueno Wines e Século Adega. Será possível experimentar, por exemplo, o espumante brasileiro Brut Rosé Casa Perini, por R$ 10,00 (a taça), ou o vinho argentino Luigi Bosca Malbec, por R$ 32,00 (a taça). Haverá ainda muitas opções da vinhos para satisfazer os mais ecléticos paladares e harmonizar com as refeições e petiscos escolhidos.

Delícias gastronômicas não vão faltar no “Wine Festival” do Catuaí: entradas, risotos, massas, carnes, queijos, frios, sopas, fondues e doces especiais poderão ser degustados no local. Estarão presentes as operações Prosa Cozinha Secreta, Madê Cozinha de Herança, Guanciale Restaurante (chef Thomaz Setti), Cozinha de Lourenço, Leo Calixto & Diego Sakai, Que Massa, Cacau Show , Empório Montanara, Casa Bauducco, Enoteca Decanter (chef Paulo Guedes), Freddo Gelateria e Sr. Churros.

Quem quiser comprar vinhos em garrafa terá 80 rótulos à disposição, entre nacionais e importados. Os preços vão de R$ 30,00 – caso do Aurora Colheita Tardia, do Empório Turini – a até R$ 988,00 (o João Portugal Ramos Estremus). Ambos do Empório Turini.

Como festival pede música da melhor qualidade, estarão presentes, além de Vitor Gorni Orquestra – que abre o evento às 21h na sexta-feira – nomes como o Dj Thales Lima, TL Lounge Jazz Sessions, Dj Heitor Massi Live Sessions, André Siqueira & Quarteto, Creative Jazz, Folk n Folks, Filipe Barthem Trio e Giovanna Rodrigues e Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, com regência de Evgueni Ratchev, que encerrará o evento no domingo em grande estilo.

Empório

Até domingo (16), grandes distribuidoras como Enoteca Decanter, Grand Cru, Wine Bubbles & Celebrate, Empório Turini estarão comercializando os seus rótulos em um espaço especialmente instalado na praça de alimentação da expansão do Catuaí Londrina, tendo ao lado a Nido Pastifício, Grano Mercado Natural e Empório Montanaro. Desde 31 de maio, o local é um seleto mercado para a compra de vinhos selecionados. Ali é possível apreciar também o menu especial da Cozinha de Lourenço, com opções de pratos harmonizados às bebidas.