Londrina terá Papai Noel Itinerante nesta quinta e sexta-feira

Londrina viverá com mais intensidade o espírito do Natal nesta quinta e sexta-feira (dias 17 e 18), das 18h30 às 21 horas. A ACIL prepara uma ação especial itinerante com o Papai Noel, percorrendo algumas das principais regiões da cidade como avenidas Saul Elkind, Rio Branco, Ayrton Senna, Maringá, Madre Leônia Milito e Higienópolis, além do Centro de Londrina.

Um caminhão trio elétrico todo decorado abre alas para o bom velhinho, que estará na carroceria de uma saveiro, acenando para as pessoas, no embalo de canções natalinas. Ele estará acompanhado por alguns duendes.

A ação seguirá todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde.

“O Natal é um período mágico, onde as pessoas se sentem mais sensibilizadas. Este é um ano diferente, e mais do que nunca, precisamos transmitir uma mensagem de amor e otimismo. Não foi possível desenvolver projetos que são culturalmente executados pela ACIL nesta época do ano devido à preocupação de não gerar aglomeração de pessoas, mas também não poderíamos permitir que a data passasse em branco. Acreditamos que o próximo ano será muito melhor”, ressalta o presidente da ACIL, Fernando Moraes.

Asimp/Acil