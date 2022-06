Londrina terá parceria com empresa japonesa de ponta na área de tecnologia agrícola

Convênio assinado hoje pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a Sandai foi apresentado à Secretaria de Governo, por representantes da comunidade nipo-brasileira

A Prefeitura de Londrina recebeu, ontem (14) à tarde, a visita de representantes da comunidade nipo-brasileira que vieram anunciar a assinatura de um importante convênio entre a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a empresa Sandai, sediada na província de Hyogo, no Japão. Através da parceria, será promovido o intercâmbio de informações, recursos humanos, transferência de tecnologia e desenvolvimento de pesquisas com foco na agricultura sustentável, voltada à produção de morangos. Anteriormente, o protocolo de intenções havia sido assinado em cerimônia promovida na UEL.

A iniciativa prevê o desenvolvimento de tecnologia para a Rede Morangos do Brasil, que envolve pesquisadores e agricultores da cadeia produtiva. Instituída no ano passado, por meio de um Memorando de Entendimento entre instituições de cinco estados – Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina – a rede visa potencializar a redução de custos, aumento da produtividade e qualidade da fruta.

Participaram do encontro realizado na Prefeitura o secretário municipal de Governo, João Luiz Esteves; a coordenadora de Relações Internacionais da Província de Hyogo no Brasil, Cristiane Ueta; o presidente da Associação de Intercâmbio Londrina-Nishinomiya, Luiz Omoto; o vereador Eduardo Tominaga; e a administradora da Secretaria Municipal de Governo (SMG), Liz Rodrigues.

Esteves destacou que a parceria é consequência do intercâmbio cultural já existente entre Londrina e a cidade de Nishinomiya – localizada na província de Hyogo –, que são cidades-irmãs desde 1977. “Esse relacionamento é muito significativo não somente do ponto de vista acadêmico e cultural, mas também no aspecto econômico. Isso é um exemplo de que, por meio das relações com nossas cidades-irmãs, Londrina pode estabelecer iniciativas que promovem o desenvolvimento tecnológico e científico em diferentes áreas, como a agricultura”, disse.

De acordo com o presidente da Associação de Intercâmbio Londrina-Nishinomiya, Luiz Omoto, a empresa Sandai é uma referência na produção de fertilizantes orgânicos, e o convênio trará diversas inovações para a produção rural local e estadual. “É uma iniciativa que envolve tecnologia de ponta, e que vai proporcionar diversos benefícios para as comunidades de Londrina e do Paraná”, apontou.

A coordenadora de Relações Internacionais da Província de Hyogo no Brasil, Cristiane Ueta, frisou que essa é uma iniciativa pioneira. “A ideia é que esses avanços tecnológicos sejam disseminados para o Paraná e o Brasil, através dos maiores produtores de morangos. Por isso, estamos muito satisfeitos com essa parceria, que é o primeiro convênio da UEL com uma empresa privada de renome na área de tecnologia agrícola”, afirmou.

Conforme o vereador Eduardo Tominaga, o estabelecimento desse convênio soma-se aos vários esforços empreendidos por instituições como a UEL, Prefeitura de Londrina, Câmara Municipal e Associação de Intercâmbio Londrina-Nishinomiya. “Destaco também a atuação da Cristiane Ueta, que tem representado no Brasil, com muita eficiência, o Governo de Hyogo. Vamos continuar trabalhando para consolidar cada vez mais essa parceria e trazer novas ações”, disse.

NCPML