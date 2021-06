Londrina vai ganhar uma Delegacia Cidadã, informa Tiago Amaral

Com valor de R$ 7,4 milhões, obra será construída na Av. Luigi Amorese

Publicada a licitação para construção da Delegacia Cidadã em Londrina, em um terreno localizado na Avenida Luigi Amoresi, informou o deputado Tiago Amaral, ontem (7), nas suas redes sociais.

Nos moldes da unidade que está em funcionamento em Paranaguá, Padrão chamado de 3 A, a delegacia terá 1.791 m² de área construída e um investimento superior R$ 7 milhões. O projeto e a construção serão executados pela empresa ou consórcio vencedor.

A obra será financiada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para o Programa Paraná Mais Seguro. As propostas serão abertas no dia 13 de julho.

Atendimento humanizado

A Delegacia Cidadã é uma unidade diferenciada da Polícia civil, com espaços separados para atender vítimas e agressores ou suspeitos, além de ambientes isolados para atender adolescentes, mulheres e idosos e serviços como confecção de carteira de identidade. A unidade não possui carceragens, tendo apenas uma cela pequena para custódia provisória de presos, que ficarão no local enquanto for necessário colher os depoimentos para o inquérito policial.