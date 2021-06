Londrina vai sediar o I Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico

Evento será realizado em julho em formato on-line; O encontro contará com a participação de referências mundiais na área

A 1ª edição do Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico será realizada nos dias 27, 28 e 29 de julho, com o tema “O Futuro do Diagnóstico”. O raciocínio clínico é o conjunto de processos mentais por meio dos quais os médicos e profissionais de saúde fazem diagnósticos e escolhem condutas. Trata-se de uma competência essencial à prática médica.

“O raciocínio clínico é parte da Humanidade desde que o homem sentiu a primeira dor. Apesar de inerente à prática médica, até hoje o raciocínio clínico estruturado não é abordado nos cursos de Medicina. Por isso estamos promovendo este Congresso, que marca o início de uma longa jornada para tornar o raciocínio clínico objeto de maiores atenções da educação médica”, explica o médico Pedro Gordan, Presidente do evento.

Por conta da necessidade de distanciamento social em decorrência da pandemia, o evento será realizado em formato on-line, e traz uma programação intensa com palestras e conferências com presenças confirmadas de lideranças mundiais na área de raciocínio clínico, tomada de decisões e segurança do paciente. Destaque para o canadense Pat Croskerry; para Mark Graber, fundador da Sociedade para Aperfeiçoar o Diagnóstico em Medicina (Society to Improve Diagnosis in Medicine – SIDM); Sílvia Mamede, médica e pesquisadora brasileira radicada na Holanda; Rosa Malena Delbone, pesquisadora e docente da Universidade Federal de Minas Gerais; além do presidente do Congresso, o ex-reitor da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Pedro Gordan, entre outros. O encontro traz ainda discussões de casos clínicos e atrações culturais na agenda.

As inscrições para o evento serão abertas no dia 05 de julho, mas já é possível fazer o pré-cadastro no site: http://raciocinioclinico.com.br/congresso/

Site sobre o assunto

Lançado em 2017, o site Raciocínio Clínico (raciocinioclinico.com.br) foi criado para chamar a atenção da comunidade médica brasileira para a importância de discutir, ensinar e aprender raciocínio clínico diagnóstico, em uma iniciativa inédita dos médicos Pedro Gordan, Fabrizio Prado e Leandro Diehl, todos docentes da UEL.

“Erros diagnósticos são um importante problema de saúde pública,” afirma Leandro Diehl. “No entanto, apesar de serem uma das cinco maiores causas de morte nos Estados Unidos, não se ouve falar deles. São uma epidemia silenciosa. Uma das maneiras mais custo-efetivas para reduzir o risco de erros diagnósticos é reforçando a educação médica. Acreditamos firmemente que discutir os processos de raciocínio clínico desde o primeiro ano do curso de Medicina é fundamental para prevenir erros diagnósticos e promover a segurança do paciente.”

O I Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico é promovido pelo site Raciocínio Clínico em conjunto com ligas acadêmicas e associações de estudantes de Medicina de todo o Brasil. Apoio: Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil (AEMED), Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina (ABLAM) e Choosing Wisely Brasil.

Emilia Miyazaki/Asimp