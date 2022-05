Mães encontram na LBV apoio para superar desafios e garantir seus direitos

Neste domingo, 08/05,é celebrado o Dia das Mães e na LBV a mulher é valorizada em todas as fases da vida, por reconhecer sua importância nas famílias e na construção de uma sociedade justa e solidária.

Nas unidades da Instituição são desenvolvidos serviços para que elas tenham seus direitos garantidos, contribuindo para que superem a pobreza, a fome, a violência doméstica e outros desafios, em busca de uma vida melhor. Além disso, o trabalho também é estendido aos filhos das mulheres atendidas na LBV, trazendo a tranquilidade de terem o seu bem mais precioso em segurança, como destaca a sra. Ana Lúcia Cardoso Ferreira, mãe da Vitória e do Otávio, atendidos pela LBV em Maringá/PR: “Meus filhos ficam aqui na LBV há muitos anos. Eles têm um lugar para ficar onde aprendem, são bem tratados e bem alimentados. A ajuda que a gente recebe é muito bem-vinda!”.

Essa participação ativa das mulheres ocorre em todos os níveis da LBV, elas estão integradas, por exemplo, na preocupação em trazer recursos para a manutenção do trabalho da organização. Entre essas agentes solidárias da Instituição está a curitibana Janefer Roberto da Silva, 33 anos, que batalha para manter a filha, EmelynVicytoria, 11, e que há quatro anos se dedica a solicitar o apoio de doadores para a causa da Entidade na capital paranaense.

“É gratificante saber que, com o meu trabalho, outra mãe conseguirá alimentar o seu filho, isso me deixa feliz. Nós, mães, sentimos na pele o que é um filho pedir leite ou outra coisa que seja, e não ter para dar. Eu sempre digo aos colaboradores quando estou em uma ligação que a fome é a primeira pandemia do mundo, ela sempre existiu. E, agora, com a Covid-19, a situação ficou ainda mais precária, devastadora para muitas famílias. Fazer parte deste elo, desta Corrente do Bem da LBV, é levar Esperança de que chegará um prato de comida, uma cesta de alimentos para as pessoas [em situação de vulnerabilidade social]”, ressalta Janefer.

Nesta data especial, a LBV homenageia todas as mulheres que são mães, sejam elas avós, mães biológicas ou de coração, pais e avôs que desempenham papel de mãe, às professoras e educadoras que cuidam com tanto carinho das crianças enquanto as mães trabalham...enfim, a todas as mulheres que são Mães de Boa Vontade.

