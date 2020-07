Mais de 200 empresas londrinenses acessaram os recursos do microcrédito orientado

Secretaria do Trabalho atendeu centenas de empreendedores ao longo do ano e já foram concedidos mais de R$ 1,2 mi junto à Fomento Paraná em 2020

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) é um dos braços da Fomento Paraná em Londrina. Responsável por fazer a intermediação entre os empreendedores e a instituição financeira do Estado, a SMTER atendeu centenas de empresários nos primeiros meses de 2020. Entre MEIs, micro e pequenas empresas e também pessoas físicas que desenvolvem atividades produtivas, 206 empreendedores tiveram acesso ao microcrédito orientado neste ano. No total, mais de R$ 1,2 mi de reais foram financiados de janeiro até o momento em Londrina com operações realizadas pelos agentes de crédito da Secretaria do Trabalho.

O recurso das diferentes linhas pode chegar a R$ 20 mil, tem juros subsidiados e permite a aplicação de carência de um ano para início de pagamento. Para auxiliar os empreendedores durante a pandemia, foi criada a linha Paraná Recupera com condições facilitadas. As operações, além da carência de um ano, têm juros fixados em 0,41% ao mês, dispensam avalista e as dívidas com o SCPC e Serasa não interrompem a análise do processo. O acesso à linha Paraná Recupera só é impedido a quem possui débitos junto ao Estado, como contas de luz, água, multas e IPVA em atraso. A linha emergencial tem o teto de R$ 6 mil e o recurso é depositado em três parcelas de igual valor com intervalo de 30 dias entre as parcelas.

Existe também a linha convencional de até R$ 20 mil. Para esse valor é preciso apresentar um avalista, os envolvidos não podem ter restrições e a taxa de juros parte de 0,78% ao mês, variando conforme análise do CPF e CNPJ envolvidos. Além das duas linhas, empreendedoras mulheres têm acesso ao Banco da Mulher, uma iniciativa da Fomento Paraná com o objetivo de incentivar o empreendedorismo e empoderamento feminino. Operações da linha convencional enquadradas no programa Banco da Mulher recebem 7% de desconto na taxa anual de juros aplicada na operação e esse valor é abatido mensalmente durante o pagamento das parcelas do financiamento.

Todas as informações e detalhes sobre as linhas de crédito da Fomento Paraná operadas pela Secretaria do Trabalho estão disponíveis no www.londrina.pr.gov.br/microcredito. No site também existe um formulário para os empreendedores que têm interesse no financiamento. Basta preenchê-lo que os agentes de crédito entram em contato. Quem preferir pode enviar um e-mail para o microcredito@londrina.pr.gov.br. O atendimento está sendo totalmente on-line durante a pandemia e as dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais virtuais da Secretaria do Trabalho.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, o microcrédito foi essencial para que as empresas pudessem se manter nesse período. “Estamos vivendo uma situação inédita e a crise provocada pelo coronavírus pegou muita gente desprevenida. Muitos empreendimentos estavam em fase inicial e ainda não tinham composto sua reserva de emergência para enfrentar um período de fechamento. Com o isolamento social entre as principais ferramentas de combate ao vírus e a necessidade de quarentena, ter acesso ao microcrédito pode ter sido a diferença entre se manter e conseguir passar por esse momento difícil e ter que fechar as portas para muitas empresas”, garantiu.

O secretário lembrou ainda que o perfil de empresários atendidos durante a pandemia pela SMTER teriam dificuldades em bancos comerciais. “Podemos afirmar que boa parte das empresas atendidas pelo microcrédito não teriam como garantir recursos em outras instituições no cenário atual. O endividamento cresceu muito e a Fomento Paraná ter tido a sensibilidade de criar uma linha que permite que mesmo pessoas com restrições consigam ter acesso ao crédito, ainda mais sem precisar de avalista, foi de uma importância enorme. Só na linha emergencial, que iniciou em abril, nós concedemos quase um milhão de reais. São recursos que fazem com que a economia continue girando e os pequenos sobrevivam”, parabenizou.

