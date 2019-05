Mais de 250 livros infantis foram doados no Concerto para Crianças

Obras foram arrecadas para a Campanha de Doação de Livros da Unimed Londrina

Os lugares do Teatro Ouro Verde ficaram lotados de pessoas de todas as idades que prestigiaram a apresentação da VII Mostra de Música de Câmara – “Concertos Comemorativos”, na manhã do último domingo, dia 19. A apresentação estimulou o público a participar da Campanha de Doação de Livros da Unimed Londrina e 253 títulos infantis foram doados na ação. O resultado é considerado um sucesso pela equipe de Sustentabilidade da cooperativa médica.

A iniciativa vai ao encontro do 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, relacionado ao acesso de educação de qualidade. A ação, que beneficia bibliotecas de escolas municipais, é realizada há cinco anos pela Unimed Londrina. Neste ano, a iniciativa vai contribuir com o acervo da biblioteca da Escola Municipal Joaquim Pereira Mendes, que atende 400 crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A campanha da Unimed Londrina continua até o dia 28 de junho e as doações podem ser deixadas nas recepções dos prédios da Unimed. Os livros que não forem direcionados para o público infantil serão trocados em sebos por títulos adequados para a idade das crianças.

Confira os locais de doação:

Pronto Atendimento - Rua Souza Naves, 1.333 / Clínica de Vacinas - Rua Souza Naves, 999 / Unimed Saúde - Avenida Santos Dumont, 860 / Sede Administrativa - Avenida Ayrton Senna, 1.065

Asimp/UnimedLondrina