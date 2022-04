Mais de 3 mil alunos das escolas municipais visitam a 60ª ExpoLondrina

Nesta segunda e terça, os 750 estudantes da Escola Municipal Américo Sabino Coimbra foram até a maior feira agroindustrial da América Latina

Mais de 3 mil alunos da rede municipal de ensino de Londrina estão visitando a Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina), que acontece de 1º a 10 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga. Desde a última segunda-feira (4), as crianças e seus professores têm visitado diversos pontos, que servem para exemplificar na prática os ensinamentos dados em sala de aula. Ao todo, 15 escolas municipais estão credenciadas para a visitação, o que deve acontecer até sexta-feira (8).

Ontem (5), por exemplo, cerca de 150 crianças da Escola Municipal Américo Sabino Coimbra (zona norte) foram até a maior feira agroindustrial da América Latina. À tarde, das 14h às 17h, outras 150. Com isso, todos os 750 estudantes da unidade escolar do Conjunto Residencial Vista Bela terão participado da Expolondrina. Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, as escolas se organizam voluntariamente com os pais de alunos para levá-los a feira, que já é tradição na cidade e região. Além disso, as visitas escolares sempre têm objetivos pedagógicos envolvidos, fora toda a magia que ela oferece. “A Expolondrina tem várias oportunidades que os professores sabem aproveitar muito bem. A gente costuma chamar essas visitas de aulas de campo, porque todos os lugares escolhidos para a visita mostram algo que está na grade curricular escolar, por isso eles conseguem ver na prática o que é ensinado na sala de aula”, explicou Moraes.

O percurso de visitação inclui a Via Rural (Fazendinha), que conta com 11 mil metros quadrados para a divulgação de tecnologias e projetos relacionados à natureza, às energias renováveis, às pequenas usinas de biogás e biotecnologia; soluções para pequenos produtores; aquicultura; agroturismo; plantas medicinais, flores e paisagismo; e produção de produtos lácteos, como leite, iogurte e doce de leite.

Além disso, as crianças conhecem o stand da Fiação de Seda Bratac Ltda., onde conhecem a história da maior produtora e exportadora de fios de seda do Ocidente e podem ver na prática o bicho-da-seda e a produção de fios desse tecido. Outro espaço educativo é o stand da Dengue, organizado pelos agentes municipais de endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS); assim como o Super Aquário; o stand sobre geração de energia elétrica da Copel e a parte dos animais de grande e pequeno porte.

Segundo a diretora da unidade escolar, Patrícia Cavalcanti Shinaide, a visitação é muito produtiva, porque além de ensinar na prática os conteúdos que estão no livros, as crianças se divertem e têm experiências únicas, o que é importante, principalmente, depois de dois anos de pandemia. “Estamos vendo as crianças muito animadas e felizes por estarem aqui, ao ar livre, em contato com a natureza e com os animais. A parte da Fazendinha é muito importante, porque é uma aula de campo, com uma experiência muito rica e única, cheia de novidades. Durante nossa visita na parte dos lacticínios, por exemplo, uma das crianças falou que achava que o leite vinha da caixinha e não da vaca. A outra disse que nunca tinha andado de ônibus. Então, nessas horas, vemos como é importante proporcionarmos momentos fora da sala de aula, porque as crianças aprendem se divertindo e experienciam coisas novas”, disse Shinaide.

De acordo com dados da organização da Expolondrina, mais de 17 mil alunos de escolas públicas e privadas de Londrina e região, idosos e estudantes das Apaes devem passar pela feira nesta semana. As visitas foram agendadas e são gratuitas.

NCPML