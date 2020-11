Mais obras nos espaços públicos de Londrina

Licitações para a revitalização do Bosque Central e do entorno do Lago Igapó receberão propostas de empresas interessadas nesta sexta-feira (20)

A semana pós-eleições municipais chega com a revitalização de importantes espaços públicos na pauta. Na sexta-feira (20), às 9h, a Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP) receberá as propostas das empresas interessadas em executar a revitalização do Bosque Central “Marechal Cândido Rondon”. Na sequência, das 12h às 13h, será a vez das licitantes interessadas em implantar floreiras, realizar a pintura da ciclovia e adequar as ilhas de trânsito no entorno do Lago Igapó 2.

A obra de revitalização do Bosque Central deverá custar, no máximo, R$ 2.545.328,55. Com esse valor, o município pretende propiciar um espaço onde a população possa passear e usufruir das áreas de lazer ao ar livre, sem alterar a sua característica principal, que é a presença da natureza.

Para isso, a área central do Bosque receberá espaços destinados à implantação de feiras, eventos e food trucks; mesas, bancos e tablados; pista de caminhada, corrida e ciclismo; travessias elevadas ligando o Bosque à Concha Acústica e a Praça Sete de Setembro, garantindo mais segurança aos pedestres; academia ao ar livre; parquinho para as crianças e reforma da quadra poliesportiva. A iluminação também será diferente, contando com efeitos cênicos e projeções coloridas voltadas para as copas das árvores.

O projeto completo, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), está disponível no site da Prefeitura de Londrina (https://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/projetos-urbanisticos/bosque-marechal-rondon.html). As empresas interessadas em participar do processo licitatório podem acessar o edital da Tomada de Preços (TP) n° 0016/2020 (http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000162).

Revitalização do Lago Igapó

Outras melhorias que deixarão Londrina ainda mais bonita são a implantação de floreiras, a pintura da ciclovia e a adequação das ilhas de trânsito no entorno do Lago Igapó 2. A Prefeitura de Londrina receberá as propostas dos interessados em executar esses serviços também nesta sexta-feira (20), das 12h às 13h, na Sala de Licitações (localizada no piso térreo da sede administrativa, que fica na Av. Duque de Caxias, 635). A abertura dos envelopes e habilitação das concorrentes será feita no mesmo dia, às 13h. A vencedora terá 60 dias para executar os trabalhos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) e a Sercomtel Iluminação já realizaram melhorias na área, como a troca das calçadas e a instalação de 305 luminárias de LED nos perímetros interno e externo do Lago Igapó, assim como a recuperação do asfalto das vias do entorno.

Quem desejar conferir todos os detalhes do processo licitatório, e saber como participar dele, pode acessar a página de licitações da Prefeitura de Londrina (http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/index.php#). Também é possível enviar um e-mail para licita@londrina.pr.gov.br ou, ainda, ligar para o telefone (43) 3372-4440, das 12h às 18h.

