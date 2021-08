Manifesto virtual relembra Hiroshima e Nagasaki em defesa ao desarmamento nuclear

No aniversário de 76 anos do lançamento da bomba sobre Hiroshima, postagens serão divulgadas nas redes sociais do Compaz e Londrina Pazeando

O Conselho Municipal da Cultura da Paz (Compaz) e o movimento Londrina Pazeando realizam, nesta sexta-feira (6), uma manifestação virtual pelo Desarmamento Nuclear em memória de Hiroshima e Nagasaki. Nas redes sociais do Londrina Pazeando, do Instagram e Facebook, serão publicadas imagens de integrantes da entidade, do Compaz e outros parceiros, para divulgar a campanha pelo desarmamento e também o símbolo da Marcha Latino-Americana pela Não-Violência.

A ação faz parte de uma série de manifestações mundiais e ocorrerá 76 anos após os lançamentos das bombas sobre a cidade japonesa de Hiroshima. A estimativa é que as armas lançadas contra as duas cidades vitimaram, à época, mais de 200 mil pessoas.

De acordo com o primeiro-secretário do Compaz e gestor do Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, a campanha defende o desarmamento nuclear e também de pequeno porte. “Somos cerca de sete bilhões de pessoas que dependem de um único planeta. Mas o que temos criado, como as armas, e o que temos feito, como o consumismo, podem destruí-lo. A pandemia, o aquecimento global e outras questões importantes têm mostrado que não são armas que nos defendem dos verdadeiros perigos. Elas não tornam o planeta seguro ou sustentável, muito pelo contrário. E por isso é importante apoiarmos, defendermos e discutirmos o desarmamento”, afirmou.

As postagens também integram a programação de Londrina para a Marcha Latino-Americana pela Não-Violência Multiétnica e Pluricultural. A iniciativa do Associação Mundo sem Guerras e sem Violência tem apoio e participação do Compaz e do Londrina Pazeando, e também está sendo realizada em formato virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus.

O objetivo primordial da Marcha é mobilizar os povos latinos-americanos na construção de uma sociedade solidária e não-violenta. Pessoas, entidades e outros municípios interessados em aderir à Marcha podem se inscrever no formulário disponível no site bit.ly/InscricaoMarchaLatinoamericanaporlaNaoViolencia2021. O lançamento mundial será em 15 de setembro, com diversas opções de participação, individual e coletiva. Em Londrina, a 21° Semana Municipal da Paz de Londrina e Região também fará parte da programação, nos dias 18 a 25 de setembro.

NCPML