Maratona Flauta e Fole realiza lives em prol do HU

Uma das práticas mais constantes do projeto Maratona Flauta e Fole são as apresentações em hospitais da cidade, paralisadas por conta da pandemia. Se os concertos físicos estão impossibilitados, os concertos virtuais surgiram como uma forma de ajudar o Hospital Universitário de Londrina (HU), referência no diagnóstico e tratamento da Covid-19.

Com uma série de lives agendadas nas redes sociais, a Maratona vem apresentando vários shows e conversas para levantar recursos para o HU. As doações podem ser feitas por intermédio do portal Vakinha (http://vaka.me/1175631), especializado em financiamento coletivo. O dinheiro será totalmente revertido ao hospital, que é o maior Órgão Suplementar da Universidade Estadual de Londrina, com a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os funcionários.

A Maratona Flauta e Fole de Londrina é um projeto de educação musical para o ensino de flauta doce e acordeom, e tem como um de seus fundamentos a música em família. Sua programação, com eventos que se estendem por todo o ano, conta com diferentes apresentações em hospitais. Alunos e professores da Maratona sempre são muito bem recebidos pelos profissionais da Saúde.

Esta série de lives também é uma forma de homenagear as pessoas que estão na linha de frente do combate à doença. A experiência de tocar em hospitais proporciona o contato com uma realidade diferente, muitas vezes cheia de sofrimento, mas também de esperança e renovação.

Nesta quarta-feira (15), às 19hs pelo Instagram (@maratonaflautaefole), o projeto vai conversar com o compositor, multi-instrumentista e professor da UEL André Siqueira sobre Música e Entretenimento.

As apresentações são realizadas tanto pelo Instagram (@maratonaflautaefole) quanto pelo canal do YouTube da Maratona Flauta e Fole, com mediação dos coordenadores do projeto, os professores Luciana Schmidt e Miguel Santos. Saiba mais pelo Facebook (@Maratonaflautaefole).

Calendário de apresentações:

-15/07 (quarta-feira, 19hs): Música e Entretenimento (Instagram), live com André Siqueira.

-18/07 (quarta-feira, 10hs): Música e acordeom (Instagram), live com Ronison Borba.

-19/07 (domingo, 17hs): Blues, Jazz e MPB (YouTube), live com Blues Kids.

-22/07 (quarta-feira 19h30): Captações Harmonik (Instagram), live com com Jonathan Dalmon.

-25/07 (sábado, 15hs): 17h Educação Musical (Instagram), live com Ilza Zenker Leme Joly.

-08/08 (sábado, 17hs): Blues, Jazz e MPB (YouTube), live com Blues Kids.

Ranulfo Pedreiro/Asimp