Marcelo Belinati recebe medalha de mérito do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná

Solenidade comemorou o aniversário de 54 anos de criação do 5º BPM com homenagem a cinco civis e 30 policiais militares

Com a participação da Banda da Polícia Militar do Paraná e desfile do pelotão de veteranos, o 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) comemorou ontem (10) seu aniversário de 54 anos de criação. Como parte das comemorações, os militares entregaram a medalha de mérito ao prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, pelos relevantes serviços prestados em prol do Município de Londrina. A solenidade aconteceu na sede do 5º BPM.

A medalha e o certificado de mérito foram entregues pelo comandante do 2º CRPM, tenente-coronel Hiberaldi Correia de Lima, e pelo comandante do 5º Batalhão, tenente-coronel Nelson Villa Junior. Além do prefeito Marcelo Belinati, 30 militares foram agraciados com a homenagem e outros quatro civis também. Entre eles a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná (MP/PR), Revia Peixoto de Paula Luna; o vereador e presidente da Câmara Municipal de Londrina, Jairo Tamura; o deputado federal, Filipe Barros; e o gerente de Recursos Humanos da Cacique Café, Ronaldo da Graça.

Durante a oportunidade, o prefeito Marcelo Belinati, agradeceu ao carinho dispensado pelo 5º Batalhão da Polícia Militar e lembrou do importante trabalho executado pelos policiais militares do Paraná. “Sinto-me muito honrado e agradecido pela homenagem que o 5º Batalhão da Polícia Militar me concedeu. Mas, acima de tudo, sou grato pelos serviços prestados pela Corporação a todos os moradores de Londrina e região, principalmente, nestes últimos meses, durante a pandemia. Eles fazem um trabalho importantíssimo de prevenção e segurança pública, que deve ser reconhecido por todos. São pessoas que, muitas vezes, colocam a própria vida em risco para garantir a segurança dos demais”, disse o prefeito de Londrina.

Outro homenageado, o vereador Jairo Tamura, também agradeceu aos policiais por todo o trabalho desempenhado ao longo dos anos e ressaltou a importância dos poderes constituídos. “Em nome da Câmara Municipal de Londrina, gostaria de parabenizar o 54º aniversário do 5º Batalhão, que nos honra muito. Quando falamos de Polícia Militar, falamos do enfrentamento à criminalidade e segurança às famílias. Cada um dos policiais merece nosso respeito. Esperamos que os poderes constituídos possam sempre dar os instrumentos necessários, para garantir que a segurança chegue a todos os paranaenses”, ressaltou o vereador.

O 5º BPM é considerado a maior unidade do Estado do Paraná em número de policiais e de viaturas, além de a mais complexa dado o tamanho dos municípios que ela engloba. “Com uma densidade demográfica elevada, tem-se uma tendência maior de que haja atrativos para aqueles que pretendem praticar o ilícito e a nossa missão sempre foi a de evitar que os ilícitos sejam praticados. Se considerarmos que estamos em declínio nos índices de criminalidade, desde os crimes mais violentos como os contra a vida até aqueles contra o patrimônio, podemos dizer que a tropa do 5º Batalhão tem representado muito bem a comunidade a qual serve”, acredita o Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Nelson Villa Junior.

Na oportunidade, o deputado federal, Filipe Barros, informou que encaminhou uma emenda parlamentar de autoria própria, no valor de R$ 5 milhões para a Polícia Militar do Paraná, especialmente, para o Município de Londrina. A emenda deverá ser destinada para a aquisição de novas viaturas e armamento policial. Segundo Barros, também foi feito um pedido ao secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Romulo Marinho Soares, para que o recurso total seja destinado a cidade de Londrina. “Esse recurso que mandamos, junto ao Governo Federal, ficará em Londrina, para que os policiais tenham a estrutura necessária para continuar trabalhando. É um prazer estar na solenidade de aniversário do 5º Batalhão. Sem sombras de dúvidas, temos hoje um dos Estados mais seguros do nosso país”, disse o deputado federal.

Sobre o 5º batalhão

Ele foi implantado em 11 de setembro de 1967, com a publicação do Decreto nº 6.620/1967. A atual sede fica na marginal à Rodovia Celso Garcia Cid, 1.313 e foi inaugurada em dezembro de 1977. Atualmente, o local já formou 47 turmas de soldados. Sua área de abrangência envolve os Municípios de Londrina, Cambé, Ibiporã, Tamarana e Jataizinho e contém seis companhias, como a Companhia de Policiamento em locais fixos; Companhia de Policiamento de Rádio Patrulha em Londrina e Pelotão de Ronda Ostensiva Tático Movél (ROTAM), ROCAM, Grupo Pró-Ativo, Patrulha Rural; Companhia de Operações de Policiamento nas cidades de Ibiporã, Jataizinho e Tamarana; Companhia de Policiamento de Cambé; Companhia de Trânsito; Companhia de Choque e Esquadrão de Cavalaria.

O 2º Comando Regional da Polícia Militar é responsável por 89 municípios da região norte do Paraná, sendo cinco batalhões e três companhias independentes. “Hoje, o governador Ratinho Junior pediu uma atenção especial ao norte do Estado e está em fase de estudo o Batalhão da zona norte de Londrina, que é a 4ª Companhia Independente. Quando eu cheguei aqui, em Londrina, na década de 1990, em uma noite de plantão tínhamos uma viatura para atender toda a cidade e isso era o normal. A menos de um mês atrás, conseguimos colocar 59 viaturas em um turno noturno. Dos 89 municípios, não tínhamos policiamento fixo em 20 deles e graças a diária extrajornada, hoje, conseguimos colocar policiamento em todos os municípios da nossa região”, contou o tenente-coronel Hilberaldi Correia de Lima, comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM).

Além das autoridades já mencionadas, participaram da solenidade, a prefeito de Tamarana, Luzia Suzukawa; o deputado estadual Tiago Amaral, os vereadores Ailton Nantes, Eduardo Tominaga, Giovani Mattos e Santão; chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Londrina, subtenente Antônio Carlos Matos Moreira; o chefe de Estado Maior do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, major Rodrigo Massayuki Nakamura; entre outros.

NCPML