Marcelo Belinati recebe título “Prefeito Amigo do Turismo”

Prêmio foi concedido pelo Movimento Supera Brasil em evento da Adetunorp; trata-se de iniciativa do setor para a retomada integral das atividades no pós-pandemia

O certificado de “Prefeito Amigo do Turismo” é concedido a prefeitos que têm foco na economia sustentável e em atividades desenvolvidas para o crescimento do setor. O Movimento Supera Turismo Brasil busca sensibilizar em todo país gestores municipais, para que apostem em formas mais rápidas de gerar emprego e renda, criem atrativos ou aumentem os já existentes. O turismo representa 8% do PIB nacional, gera 7 milhões de empregos e mexe com toda a cadeia produtiva – bares, restaurantes, hotéis, pousadas, transportes, comércio em geral e uma lista enorme de serviços relacionados. Na cidade, os esforços municipais pelo turismo são executados pelo Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel). O prefeito Marcelo lembra que “a pandemia vai passar e que Londrina já está com tudo em dia para voltar a comemorar a vida com o turismo”.

A entrega dos certificados de reconhecimento a prefeitos foi realizada durante evento da Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná (Adetunorp) e do empreendimento Hard Rock Hotel, na apresentação oficial do novo Portal Ilha do Sol, na última sexta-feira (27). Cidades como Primeiro de Maio e Sertaneja estão se preparando para receber milhares de visitantes por conta dos novos resorts em construção e dos condomínios e casas de veraneio em torno dos rios Paranapanema e Tibagi. Bruno Ubiratan, presidente da Codel, tem convicção de que Londrina será a porta de entrada e saída dos turistas, por conta do aeroporto, da rodoviária regional e do setores de serviços, comércio e hospedagem vibrantes. “A cidade está cada dia mais linda, esse é o comentário dos próprios moradores. Cidade com autoestima atrai turistas”, diz Bruno, que representou o Marcelo Belinati no evento da Adetunorp.

O prefeito Marcelo Belinati fez questão de ir até a Codel receber o diploma e cumprimentar toda equipe pelas ações feitas pelo Turismo. Algumas delas: as decorações de fim de ano que movimentam o comércio e atraem visitantes; a conquista de recursos para revitalização do Parque Artur Thomas; a colocação de Letreiros Eu Amo Londrina no Lago Igapó e no Lago Cabrinha; a conquista do Selo A concedido pelo Ministério do Turismo; o fortalecimento do Conselho do Turismo e o trabalho diário com a Governança do setor, composta por empresários e profissionais da área.

A seguir, o Termo de Compromisso do Programa Prefeito Amigo do Turismo:

Ter equipe dedicada ao setor, ocupada por um gestor selecionado de acordo com sua capacidade técnica e com orçamento destacado para essa ação.

Criar e fortalecer o Conselho Municipal de Turismo, com a participação representativa dos diferentes segmentos do setor.

Construir um Plano Municipal de Turismo adequado à realidade local; fortalecer a identidade turística local; entender a oferta turística como o conjunto que compreende equipamentos, bens e serviços, além do caráter artístico, cultural, social – entre outros atrativos com potencial de despertar o interesse do turista.

Planejar divulgação turística adequada à realidade do município.

Criar um ambiente de negócios propício para atrair novos investidores, fomentar o empreendedorismo local e estimular os diversos segmentos do turismo identificados no município.Sensibilizar alunos e professores a desenvolverem atividades acadêmicas sobre os vários atrativos turísticos regionais, por meio da realização de palestras, workshops, oficinas, viagens, concursos, premiações – entre outras iniciativas que elevem a autoestima e construam a cidadania.

Investir em capacitação, qualificação e formação de profissionais e prestadores de serviços turísticos, para bem-receber os visitantes.

Abrir diálogo com os prefeitos das cidades da mesma região, para estimular a criação de roteiros regionais e iniciativas promocionais cooperadas.

Elaborar medidas e políticas, a fim de inserir a atividade turística de forma sustentável, fazendo o turismo um meio de desenvolvimento.

Entender o papel do gestor público quanto à atividade turística: planejar a atividade turística; estabelecer resoluções de acordo com a lei, entender o turismo como vetor de desenvolvimento, além de incentivar o setor privado.

Manter a população sempre bem informada e engajar as lideranças locais via conselhos municipais de turismo em ações de promoção voluntária do destino.

Investir em limpeza pública, sinalização turística, serviços públicos de saúde, acesso e conectividade, infraestrutura e recursos humanos. Envolver a comunidade e o setor privado na implantação desta atividade e motivar ações que permitam a interação da atividade com demais setores da economia local.

Para qualquer tomada de decisão, lembrar que a melhor cidade para o turista é aquela que é boa para o cidadão e vice-versa.

Mobilizar vereadores e a sociedade civil organizada para unir forças e executar as ações promocionais do destino, incluindo as campanhas do Movimento Supera Turismo Brasil, tendo como exemplo o “Guia do Viajante Responsável”.

