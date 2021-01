Marcelo Belinati toma posse do segundo mandato

Prefeito reeleito participou no primeiro dia do ano de cerimônia totalmente virtual e se comprometeu a trabalhar muito para que o londrinense continue sentindo orgulho da sua cidade

A Câmara Municipal de Londrina empossou ontem 1º de janeiro de 2021 o prefeito Marcelo Belinati, o vice-prefeito João Mendonça e os 19 vereadores eleitos para mandato de quatro anos. Foi uma posse diferente – pela primeira vez na história uma sessão virtual substituiu a tradição do plenário repleto de vereadores durante o início dos trabalhos do Legislativo. A sessão realizada por meio de aplicativo de videoconferência teve formato online devido à pandemia de covid-19. O prefeito fez o juramento oficial e garantiu em seu discurso de posse que irá priorizar o desenvolvimento econômico e a obtenção de vacinas contra o coronavírus.

Reeleito para o segundo mandato com quase 70% dos votos válidos (175 mil 335 votos), Marcelo Belinati fez questão de ressaltar na sua fala a garra dos pioneiros que chegaram em uma terra onde tudo precisava ser feito: da abertura da mata à conquista da energia elétrica. Lembrou que, em 86 anos, a cidade projetada para ter no máximo 30 mil habitantes passou a ser a segunda maior metrópole do Paraná e quarta do Sul do país, com quase 600 mil habitantes.

O prefeito também citou as virtudes de Londrina como a qualidade do ensino, a medicina de primeiro mundo, comércio e prestação de serviço fortes, agronegócio apontado como referência nacional, tecnologia e comunicações de primeiro mundo e, entre outros pontos, as várias empresas de porte que aqui se instalaram. Frisou, porém, que o grande patrimônio da cidade é a sua gente, que lutou bravamente nos últimos meses contra os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19. Foi bem específico ao garantir que a prefeitura fará a compra da vacina, caso o governo não forneça lotes do produto.

O desenvolvimento econômico será foco absoluto deste segundo mantado, de acordo com o prefeito, que prevê uma cidade com ainda mais oportunidades para todos e que garanta qualidade de vida, Marcelo também homenageou os concorrentes na disputa eleitoral, citando o nome de cada um deles, e agradeceu o trabalho de todos os servidores municipais, a dedicação da equipe de secretários e o suporte emocional da mãe Marlene Martins, da esposa Carla e dos filhos. E concluiu: “tem muita coisa que ainda precisa ser feita. Vamos fazer um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro. O londrinense se reencontrou com sua autoestima, agora podemos olhar para o futuro e sonhar muito mais”.

O vice-prefeito João Mendonça, a exemplo do prefeito, também se comprometeu a fazer um segundo mandato marcado pelo trabalho intenso, transparência na gestão e sensibilidade social

