Márcio Stamm é confirmado candidato do Podemos à prefeitura de Londrina

O empresário Marcio Stamm teve seu nome confirmado como o candidato do Podemos à prefeitura de Londrina.

A convenção partidária aconteceu de forma remota, pelo aplicativo zoom, respeitando as normas de distanciamento social.

Participaram da convenção os senadores Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, todos integrantes da bancada do Podemos no Senado. Também participou remotamente o presidente do Podemos do Paraná, César Silvestre Filho.

O candidato a vice ainda não foi definido pois o partido ainda está conversando com outras siglas que devem integrar a coligação.

(Claudio Osti)