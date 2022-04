Março é mais um mês que registra crescimento na geração de empregos em Londrina

Caged apresentou um saldo positivo de 218 entre admissões e desligamentos no terceiro mês do ano; tendência de evolução do mercado formal se confirma

O mês de março também trouxe dados positivos para Londrina na geração de empregos. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados na quinta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho, Londrina teve um saldo positivo de 218 vagas na geração de empregos. No total, foram 8.158 admissões e 7.940 desligamentos. No acumulado do ano, já são 1.738 postos de trabalho criados.

O resultado confirma a tendência de crescimento que Londrina vem apresentando nos últimos meses. Todos os meses de 2022 registraram saldo positivo e, olhando desde janeiro de 2021, dos 15 meses analisados, apenas maio e dezembro de 2021, época histórica de desligamento em todos os setores por conta do final de ano, não apresentaram uma evolução no mercado formal da cidade.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, reforçou que isso é reflexo de todo o trabalhado de planejamento da cidade. “Ver Londrina consolidando um momento especial na geração de empregos é uma notícia que confirma que todo o investimento do poder público na estrutura e nas pessoas da cidade, realmente, preparou nosso município ter essa forte retomada na economia e na empregabilidade”, pontuou.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, acredita que os esforços empregados pelo setor produtivo fizeram a diferença. “O poder público tomou as decisões que devia tomar, realizou ações importantes para destravar a máquina pública e capitaneou esse desempenho, mas, sem a adesão e o empenho dos diferentes atores da nossa cidade, esses resultados não teriam sido tão significativos como vem sendo. A cada mês, temos visto um desempenho sensacional de Londrina nos diferentes setores e isso é uma conquista de todos”, frisou.

O presidente da Codel, Bruno Ubiratan, ressalta que essa tendência tem tudo para continuar. “Estamos com diversas ações que vão dar continuidade a esse excelente trabalho que vem sendo feito. O Tecnocentro, por exemplo, em breve estará hospedando diferentes empresas e também nosso ecossistema de inovação e isso será uma alavanca para toda nossa economia. Londrina já está colhendo ótimos frutos, mas tenho certeza que o melhor ainda está por vir”, disse.

NCPML