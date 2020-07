Marlos Melek ministra videoaula gratuita sobre leis e riscos trabalhistas durante a pandemia

Nesta quarta-feira, 15, o juiz federal do trabalho Marlos Melek irá ministrar uma videoaula para esclarecer detalhes sobre leis e riscos trabalhistas durante a pandemia. A transmissão ocorrerá através do canal da ACIL no Youtube (ACIL Londrina), às 14h30. As inscrições são gratuitas, abertas a todos os interessados e podem ser feitas clicando aqui.

Como a videoaula é gravada, o juiz vai participar de uma live, no dia 16 (quinta-feira), também às 14h30, no Youtube da ACIL, para esclarecer dúvidas e interagir com o público.

Conhecido como o “Pai da Reforma Trabalhista”, Marlos Melek é ex-integrante da Comissão de Redação Final da Reforma Trabalhista e autor dos livros Trabahista! Onde As Empresas Mais Erram e Trabalhista! O Que Mudou? - Reforma Trabalhista. Atua como juiz federal do Trabalho há 14 anos e, em sua trajetória, teve passagens pelo Tribunal Superior do Trabalho, como juiz auxiliar da Presidência, e no Conselho Nacional de Justiça, como juiz corregedor regional.

Além da destacada carreira no Direito, Dr. Melek tem formação em Administração de Empresas e experiência como empresário. É Comendador pelos estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Paraná, além de comandante da Aviação Civil.

O evento é mais um conteúdo oferecido pela ACIL para apoiar os empresários durante a crise da Covid-19.

Susan Naime Bortoti/Asimp