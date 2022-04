Meio Ambiente: Projeto Maratona Verde promove distribuição gratuita de sementes de ipê-branco

Ação terá início na sexta-feira (29), das 10h às 16h, no Calçadão; envelopes também serão entregues no shopping Carbamall Palhano, no sábado, das 9h às 14h

Com o objetivo de incentivar o plantio de árvores e em alusão ao Dia Mundial da Terra, celebrado em 22 de abril, o Projeto Maratona Verde fará a distribuição gratuita de 20 mil envelopes com sementes de ipê-branco para a população. A ação terá início na sexta-feira (29), das 10h às 16h, no Calçadão de Londrina, em frente ao Banco do Brasil, e também será realizada no sábado (30), das 9h às 14h, no shopping Carbamall Palhano (Rod. Mabio Gonçalves Palhano, 200).

Todos os interessados podem retirar as sementes, sendo que cada pessoa somente poderá levar um envelope. Os itens distribuídos contêm, ainda, um folder com orientações sobre o plantio e cuidado com as árvores.

Segundo o ativista ambiental e idealizador do Projeto Maratona Verde, Rafael Kozan, a iniciativa promove atividades mensais, e essa ação específica se chama “Crianças do Futuro Sustentável”.

“O Dia Mundial da Terra é o momento ideal para repensarmos nossas atitudes em relação ao nosso planeta, e também para exigirmos de governantes medidas eficientes no que diz respeito à proteção dele. Porém, essa data não deve ser vista como uma ação isolada, sendo fundamental que trabalhemos boas ações durante todos os dias do ano, para que possamos deixar um planeta mais saudável para as próximas gerações”, afirmou Kozan.

A ação é promovida em conjunto com a Equipe Madureira Taekwondo e conta com patrocínio da Magno Máquinas Agrícolas, Grupo Conplan, Roger Autocenter, Cervejaria Panamex, Edy Gás e Rádio Paiquerê. Também tem apoio da Prefeitura de Londrina, Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

