MEIs têm mais uma semana para enviar declaração anual de rendimento

O documento precisa ser entregue até a próxima terça-feira (30), via internet ou presencialmente

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) de Londrina devem entregar até a próxima terça-feira (30), às 23h59, para suas respectivas Declarações Anuais Simplificadas (DASN-Simei) à Prefeitura Municipal. O documento é referente ao rendimento bruto das empresas, no exercício de 2019.

De acordo com a gerente da Sala do Empreendedor, Marilsa Faria Cardoso, o envio anual da DASN-Simei é uma das obrigações que os MEIs assumem com a Receita Federal, quando se cadastram no sistema. “Esta declaração é indispensável. Todos precisam entregar e deixando de fazê-la, ou enviando fora do prazo, há geração de multa. Além disto diversos benefícios previdenciários, tais quais auxílio doença, pensão por morte, salário maternidade, dentre outros, também podem ficar comprometidos”, disse.

Para efetuar o envio da DASN-Simei, portanto, é necessário acessar o Portal do Empreendedor, via internet, e preencher o formulário disponível. Outra opção é se deslocar até a Sala do Empreendedor, localizada no saguão da Prefeitura de Londrina, e realizar a entrega presencialmente. A Sala funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, Avenida Duque de Caxias, 63.

Na declaração o microempreendor precisa apresentar o CNPJ da empresa; o informe total de sua Receita Bruta, auferida em 2019; e comunicar se houve a contratação de funcionários. Caso o MEI deixe de fazer a entrega da DASN-Simei até o prazo limite, será gerada uma multa no valor mínimo de R$ 50,00 ou de 2% ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos decorrentes das informações prestadas na declaração. Ao todo a Prefeitura de Londrina possui 31.071 microempreendedores individuais cadastrados em seu sistema.

NCPML