Mesa-redonda na OAB-Londrina discutirá as relações de consumo durante a pandemia na perspectivado advogado, do magistrado e do Procon

Uma mesa redonda reunirá especialistas do Direito do Consumidor, na próxima quarta-feira, dia 28 de julho, para debater as “Relações de consumo durante a pandemia na perspectivado Advogado, do Magistrado e do Procon. O evento será realizado de forma híbrida pela OAB-Londrina, por meio da comissão de Direito do Consumidor da casa, coordenada pelo advogado Vinicius Vila Real Soares. Poucas pessoas estarão na sede da OAB-Londrina, mas o evento será transmitido pelo canal da entidade no YouTube, a partir das 19 horas.

Irão debater o tema o advogado Wagner Lai, membro da comissão e pós-graduado em Direito Econômico e Internacional pela UEL-PR e pós-graduando em Legal Tech: Direito: Inovação e Startup pela PUC-Minas; Rosangela Faoro, juíza de Direito Supervisora do 3º Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Londrina; e Cláudia Silvano, diretora do Procon-PR e ex-presidente da ProconsBrasil.