Mesmo com pandemia, tradicional Festa para Crianças da Vila Yara será realizada na próxima segunda-feira

Formato do evento foi adaptado para garantir a segurança de todos; cerca de 200 crianças e adolescentes devem receber sacolas com doces em casa

A tradicional Festa para Crianças, que acontece há 13 anos na Vila Yara, está marcada para a próxima segunda-feira (12), a partir das 14h30. Em razão da pandemia, o formato da festa foi adaptado. Tudo para garantir a segurança de todos, mas sem perder a essência do evento: levar carinho, cultura, cuidado, alegria e diversão para as crianças do bairro.

Desta vez, a festa terá que ser dentro da casa de cada um. Por isso, os organizadores vão se dividir em grupos para passar de casa em casa entregando as sacolas de doces. A expectativa é contemplar cerca de 200 crianças e adolescentes que moram no bairro. A iniciativa é da Associação de Moradores da Vila Yara em parceria com colaboradores. Este ano, a festa tem apoio de comércios do bairro e de uma empresa especializada em festas infantis, a qual ficará responsável por montar as sacolas que serão entregues às crianças com todo a higienização necessária devido ao coronavírus.

“O que a gente vai entregar para as crianças é apenas uma lembrança para que a data não fique esquecida por causa da pandemia, afinal essa já é uma festa tradicional do nosso bairro. É importante reforçar o direito ao tempo de ser criança e o tempo também que a gente pode ter esperança. O tema da festa é esse: amor e esperança. É disso que estamos precisando”, explica Vinícius Bueno, um dos organizadores.

E o amor e a esperança da Festa para Crianças da Vila Yara ganharam forma pelas mãos do ilustrador Ivo Minkovicius. O artista fez uma ilustração especialmente para a divulgação da festa, transformando em imagem a importância do afeto, especialmente, para as crianças, ainda mais em um momento tão difícil como esse que vivemos por conta da pandemia. “Conheci o trabalho do Ivo pelo Facebook, pelas ilustrações que ele faz para livros infantis. Em uma situação, pedi para usar uma imagem dele. Ele respondeu que não podia deixar por ser um trabalho encomendado e inédito. Mas, ele se dispôs, por conta própria, a fazer outra imagem exclusiva para a festa. Ficamos muito felizes! É bem trabalhoso organizar essa festa para as crianças, a gente conta com a ajuda das pessoas e quando alguém se dispõe dessa maneira, é gratificante”, conta Vinícius.

Festa para Crianças da Vila Yara

A Festa para Crianças da Vila Yara foi criada em 2007 com o objetivo de reviver festas do bairro que aconteciam nas décadas de 80 e 90. De lá para cá, o evento acontece todo ano entregando para as crianças livros infantis, doces, refrigerantes e escovas de dente. A festa costuma tomar conta da rua com bexigas, palhaços, o trenzinho da alegria e muita diversão.

Apesar de ser uma festa tradicional da Vila Yara, o evento costuma atrair também pessoas de outros bairros de Londrina e até de outras cidades.

