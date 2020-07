“Mexa-se” recebe quase 350 inscritos em menos de uma semana

Há aulas de alongamento, exercícios de força utilizando o colchonete, de aeróbica e de flexibilidade

Os profissionais de Educação Física do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e a Escola de Governo da Prefeitura de Londrina estão ofertando um curso que visa ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Das 400 vagas disponíveis no “Mexa-se na Quarentena”, 342 já foram preenchidas em menos de uma semana de abertura da atividade.

Segundo a coordenadora Técnico-Pedagógica da Escola de Governo, Veridiana da Silva, ele é uma parceria entre Escola de Governo e os servidores da educadores físicos do NASF, com o objetivo é levar exercícios físicos diversos, sem que as pessoas precisem sair de casa para praticá-los. “Desde quarta-feira passada até ontem, das 400 vagas que temos, 342 já estão preenchidas. Ele é um curso tanto para os servidores quanto para a comunidade externa”, elucidou.

Nas aulas, tudo é feito através da internet e para participar basta se inscrever através deste link (Acesse aqui), utilizando a chave de inscrição: ATIVIDADE-2020. A intenção é que as pessoas pratiquem alguma atividade durante o período do isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus.

Os professores Adair dos Santos, Anne Cristine Becchi e Edcarlos Aparecido Vaccario levam em consideração os possíveis locais para a execução dos movimentos e objetos que as pessoas têm em casa. E, para ajudar, eles disponibilizaram arquivos em PDF com conteúdos descritivos e vídeos onde mostram como executar corretamente os exercícios.

Os inscritos têm aulas de alongamento, exercícios de força utilizando o colchonete, de aeróbica e de flexibilidade, além de orientações e cuidados que todos devem ter com o posicionamento correto do corpo e de execução de cada exercício, e também sugestões de roupas e calçados adequados para a prática esportiva. A carga horário total do curso é de 6 horas.

