Ministro da Saúde anuncia repasse de R$ 11 milhões ao Hospital de Câncer de Londrina

Prefeito Marcelo Belinati recebeu ontem (3), o ministro da Saúde Marcelo Queiroga e participou da solenidade que oficializou os recursos para o Hospital de Câncer de Londrina

Ontem (3), o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, visitou Londrina para firmar um convênio entre o Governo Federal e o Hospital de Câncer de Londrina (HCL) repassando R$ 11 milhões para a melhoria dos equipamentos e atualização da sede do hospital. O prefeito Marcelo Belinati esteve na solenidade juntamente à deputada Luísa Canziani e o presidente do HCL, Francisco Ontivero.

Ao todo, o convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Hospital de Câncer de Londrina vai repassar um R$ 11.011.838,00 para a instituição de saúde. Com esse dinheiro, a entidade trocará os equipamentos de maior impacto que têm mais de dez anos de uso. Entre eles estão tomógrafo, câmara cintilográfica (gama câmara) e braquiterapia.

Durante o encontro, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, agradeceu ao presidente Jair Messias Bolsonaro pelo apoio que tem dado ao Município de Londrina. “Agradeço ao ministro Queiroga pela visita a Londrina e ao presidente da República pelo apoio que o Governo Federal vem dando ao Município de Londrina. Quero também parabenizar a deputada Luísa Canziani e aos profissionais do Hospital do Câncer de Londrina, que realizam um trabalho primordial para os pacientes da nossa cidade e da região”, disse Marcelo Belinati.

Esse repasse foi articulado pela deputada Luísa Canziani, no final de 2021. Na oportunidade, a deputada agradeceu ao ministro de saúde pelo empenho em liberar o repasse de R$ 11 milhões para o HCL. “O Queiroga fez questão de conhecer o trabalho que é feito em Londrina e na região pelo Hospital do Câncer. Ele está sendo recepcionado para que a gente possa mostrar as instalações dos nossos hospitais e buscar mais recursos para nossos hospitais”, disse.

O Instituto de Câncer é referência em assistência oncológica para 166 municípios do Paraná, atendendo cerca de 2.500 pacientes mensalmente, o que gera aproximadamente 40 mil pessoas atendidas em um ano. Anualmente, mais de um milhão de procedimentos são realizados. O hospital foi fundado em 1965, ou seja, completará 57 anos em 2022.

Outra visita oficial será feita por Marcelo Queiroga ao Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU/UEL), onde visitará os 35 leitos destinados pelo Governo Federal para o combate à pandemia de Covid-19. Sobre isso, o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Cesar Neves, falou que 107 novos leitos hospitalares serão ampliados do Estado do Paraná, sendo 64 leitos para UTI e de 43 enfermaria. Para Londrina, os novos leitos ficarão para a segunda fase de ampliação. O critério utilizado para a seleção das cidades que vão receber novos leitos foi a espera por eles. “Isso é fruto dessa época do ano que estamos vivendo, com a baixa das temperaturas, sobrecarga no atendimento infantil acometido pela sazonalidade do clima e hoje já começaram a ser abertos esses leitos e no decorrer da semana estarão efetivados”, explicou Neves.

Outros repasses

Além do repasse de R$ 11 milhões ao Hospital do Câncer, o Ministério da Saúde liberou, em janeiro deste ano, o pagamento de R$ 1.350.000,00 ao Hospital Infantil Sagrada Família (ISCAL), instituição mantida pela Irmandade Santa Casa de Londrina. Com o dinheiro foi possível adquirir 26 aparelhos para uso em diagnósticos e atendimentos feitos no pronto-socorro, nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e nos centros cirúrgicos. Entre eles: aparelhos de radiografia fixo e móvel, ultrassom, laringoscópios, cardioversores, ambu, mesa cirúrgica, foco cirúrgico de teto, aparelho de anestesia, perfuradora óssea, bisturi elétrico e bipap.

A compra desses aparelhos possibilitou a abertura de uma nova sala cirúrgica no primeiro piso do prédio do ISCAL, ao lado dos dois centros cirúrgicos existentes. O repasse foi feito por meio de emenda parlamentar da deputada Luísa Canziani (leia mais aqui).

Além das autoridades já mencionadas estiveram presentes na solenidade a diretora do Hospital do Câncer de Londrina, Mara Fernandes; o secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado; os vereadores Ailton Nantes, Giovani Matos e Jairo Tamura, presidente da Câmara de Vereadores.