Mobilização marca Semana Nacional de Trânsito

A concessionária Trinfo Econorte realiza, em parceria com a CMTU e apoio da Polícia Rodoviária Federal, uma mobilização em comemoração à Semana Nacional de Trânsito (de 18 a 25 de setembro). A atividade faz parte de uma série de ações dirigidas aos caminhoneiros como uma forma de apoio e agradecimento a estes profissionais.

Na abertura da semana, nesta sexta-feira , dia 18, será realizada a entrega de kits de higiene através do sistema de drive-thru das 9h às 12h. A mesma ação será realizada no dia 25 (sexta), encerramento do evento. Os kits contêm álcool em gel 70%, sabonete, lenço de papel, talheres descartáveis e máscaras, e a expectativa é de entregar os itens para os motoristas de caminhão.

Realizada todos os anos desde a implantação do Código Nacional de Trânsito, em 1997, a Semana Nacional de Trânsito 2020 continua enfocando o tema “Perceba o Risco, Proteja a Vida”, mote do Movimento Maio Amarelo.

Programa Na mão certa

A Triunfo Econorte também é signatária do Programa Na Mão Certa, iniciativa da ONG Childhood Brasil, que promove a união de esforços para acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

Durante a mobilização em Londrina, a concessionária pretende reforçar dois dos trabalhos pelo Na Mão Certa: a Campanha Herói da Infância, que tem como objetivo sensibilizar, conscientizar, educar e, acima de tudo, valorizar e parabenizar os profissionais da estrada pelo seu dia e seu engajamento na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, e, também ao dia 23 de setembro, Dia Internacional Contra Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças.

