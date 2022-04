Moradores da região oeste comemoram nova arena esportiva no Jardim Leonor

Adolescentes de times de basquete e futebol participaram da ação, inaugurando a nova quadra e o campinho; arena é a oitava entregue na cidade pelo programa estadual Meu Campinho

Foi entregue oficialmente, ontem (8), o novo complexo esportivo instalado na Praça Ulisses Xavier da Silva, que fica no Jardim Leonor, região oeste de Londrina. Para celebrar a inauguração, houve um encontro no local com a presença de autoridades municipais e adolescentes praticantes de esportes em times da cidade. A arena esportiva, viabilizada pelo Programa Meu Campinho, do governo estadual, em parceria com a Prefeitura de Londrina, oferece à comunidade um campo de futebol com grama sintética e uma quadra de basquete 3 x 3, abertas para uso público.

As novas estruturas construídas ficam na Praça Ulisses Xavier da Silva – totalmente revitalizada pela Prefeitura de Londrina com uma série de melhorias –, localizada na Rua Ruy Virmond Carnascialli, no entroncamento com as ruas Eusébio Barbosa Menezes e Raul Faria Carneiro.

Além do campo e da quadra, o programa ainda realizou a instalação de iluminação em LED e arquibancada em um espaço com área total de 1.429,68m². A arena foi implantada com recursos advindos de emenda parlamentar do deputado estadual Boca Aberta Júnior. A construção foi executada com recursos na ordem de R$ 285.138,48.

No evento de entrega, os novos espaços foram utilizados por jovens atletas da equipe de basquete feminino da Associação Pé Vermelho de Esportes (APVE), e também do time de futebol Águia Esporte Clube Londrina, formado por garotos da região oeste.

Para Maria Luiza Azevedo Machado, 17 anos, jogadora do APVE Londrina, espaços públicos esportivos são essenciais para a formação de jovens atletas e incentivo à prática de atividades físicas. Ela é moradora do Jardim Agari, próximo à nova arena, e pratica basquete há 11 anos. “Estou muito contente em estar hoje aqui inaugurando a arena. Acho muito importante nós podermos contar com quadras como esta, porque foi graças a espaços abertos na cidade que fui inserida no esporte e pude iniciar meu caminho. Por isso, praças com quadras e campos são fundamentais para muitas crianças e adolescentes poderem ter opção de lazer e diversão, e seguirem sua evolução no esporte”, analisou.

O treinador do Águia Esporte Clube, João Marcelo Amaral, também comemorou o lançamento da arena esportiva. “O nosso time joga partidas amistosas e torneios regionais, existe há 15 anos e treina na área do Parigot de Souza 3. Agora, teremos mais um local para as atividades, em nossa região, o que será muito importante. Todos os garotos estudam, de manhã ou à tarde, e treinam no outro turno. A arena ficou muito linda e o campinho sintético é de alta qualidade. Todos os envolvidos no projeto estão de parabéns, este local será importante para os bairros vizinhos e para essa meninada se divertir”, disse.

O vice-prefeito de Londrina, João Mendonça, parabenizou a iniciativa e enfatizou que a comunidade esportiva da região oeste poderá usufruir de uma estrutura de qualidade para prática de atividades físicas e de lazer. “A praça toda ficou muito bonita e agradável de visitar. Agora, com um campinho e uma quadra nova, a criançada poderá jogar e se divertir, e as famílias poderão frequentar este espaço com mais conforto e segurança. A arena ficou maravilhosa e é uma imensa alegria estar aqui hoje para lançá-la”, afirmou.

Já a vereadora Mara Boca Aberta representou o deputado estadual Boca Aberta Júnior no evento de entrega do complexo esportivo. “Morei muito tempo neste bairro, tenho vários familiares aqui nessa área da região oeste, meu filho nasceu aqui, então hoje é um dia especial, fico muito feliz em presenciar e participar deste momento. A população precisa utilizar e cuidar com carinho da praça toda, pois todo este trabalho foi feito com imposto dos próprios contribuintes. É importante batalharmos para incentivar o esporte e as atividades saudáveis, a juventude precisa ter acesso a isso. Devemos estimulá-los, pois o esporte cria oportunidades, abre perspectivas e salva vidas”, comentou.

Segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, quadras e campos adequados, em boas condições, são de grande valia e benefício aos moradores dos bairros. “Quanto mais esses espaços estiverem próximos àqueles utilizados para competições oficiais, mais temos chances de revelar novos talentos em Londrina. Essa é a oitava arena do Meu Campinho entregue neste programa, agradeço ao deputado Boca Aberta Júnior pela emenda que permitiu a construção do espaço. É importante que a comunidade seja os olhos do poder público e cuide da arena, não deixando ser estragada e mal utilizada. Se puderem, denunciem ao Município sempre que verem alguma situação diferente”, ressaltou.

Também participaram da entrega o ex-deputado Boca Aberta, representantes da FEL e de associações esportivas, assessores, servidores, além de moradores do Jardim Leonor.

Além do Jardim Leonor, as outras arenas do programa Meu Campinho estão distribuídas nos seguintes bairros: Jardins Santa Alice, do Sol, Bandeirantes, Maria Cecília, Cafezal, Parque das Indústrias e Vista Bela.

Praça revitalizada

Por sua vez, o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, lembrou que a Praça Ulisses Xavier da Silva, que abriga a arena esportiva, passou por ampla revitalização feita pela Prefeitura. “Esta revitalização é fruto de um programa permanente de recuperação de praças e áreas de lazer em Londrina, que promove melhorias em todas as regiões. As ações mobilizam várias secretarias e órgãos municipais, que se empenham para devolver estes equipamentos públicos com a melhor qualidade para uso das famílias e crianças dos bairros”, citou.

Além de ter recebido serviços de terraplanagem para instalação da arena, a área da praça ganhou recape asfáltico nas ruas de entorno, nova sinalização viária, construção de calçadas em volta da praça, além de corredores internos e um parque infantil.

Outras intervenções foram a revitalização do ponto de ônibus, instalação de lixeiras, nova iluminação em LED, poda de galhos e plantio de arvores. Foram construídos e instalados novos bancos e mesas, guias rebaixadas, capina e roçagem.

NCPML