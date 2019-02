Moradores de rua invadem Biblioteca Pública

Leitora do JORNAL UNIÃO enviou ontem uma foto demonstrando sua indignação com o descaso das autoridades de nossa cidade com os moradores de rua e com os próprios públicos.

"Passei de manhã na Biblioteca Publica Municipal no centro de Londrina e fiquei estarrecida. Há moradores de rua dentro e fora da biblioteca, os banheiros estão inutilizáveis, algumas pessoas viam fotos pornográficas nos computadores da biblioteca. A sujeira é enorme. Na frente dormiam moradores de rua nas escadas, outros vendiam balas na porta da biblioteca, uns pediam esmola na frente, um cenário de medo, degradação e abandono. É preciso tornar isso público!"

Onde estão os responsáveis pelos moradores de rua, pela conservação e cuidados com os próprios públicos, com a segurança? Nossa Londrina esta abandonada... que pena!

Vejam na foto. Como diria Bóris Casoy "Isto é uma vergonha!!!"

