Moradores do Conjunto Roseira recebem o nono Centro de Educação Infantil revitalizado

CEI Jurema Neves Canziani fica na zona sul de Londrina e recebeu diversas melhorias como pintura geral, instalação de cerâmica em todos ambientes e uma nova cobertura no parquinho das crianças

Ontem (13), o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, entregaram a reforma oficial do Centro de Educação Infantil (CEI) Jurema Neves Canziani, que fica na a Rua Deputado Agnaldo Pereira Lima, 50, no Conjunto Roseira (zona sul). É o nono revitalizado e já entregue pelo Município. Ao todo, 68 crianças, de zero a 3 anos, estudam nessa unidade filantrópica. Elas estão matriculadas do C1 ao C3 e permanecem no ambiente escolar em período integral, das 7h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Onze funcionários atuam nessa instituição.

Prefeito Marcelo Belinati conversa com as crianças que estudam no CEI reformado. Foto: Vivian Honorato

Segundo o prefeito Marcelo Belinati, além da reforma da unidade de educação, os moradores do bairro podem perceber outras diferenças ao caminhar pelas ruas do entorno.

Isso porque, a Prefeitura de Londrina instalou luminárias de LED nas ruas, reformou a Unidade Básica de Saúde que fica ao lado da creche, revitalizou a praça do bairro com novos bancos, lixeiras, calçadas e parquinho para as crianças, realizou tapa-buracos e também revitalizou toda Avenida Europa. “Isso faz parte de uma ação inédita da Prefeitura de Londrina, que destinou recursos para as creches filantrópicas, que são administradas por instituições como a igreja católica, evangélicas e outras entidades, que nunca tiveram isso em toda história da cidade. Destinamos perto de R$ 10 milhões para que todas as mais de 50 creches filantrópicas pudessem fazer reformas, manutenções, melhorar os espaços, para dar melhores condições de trabalho para as equipes e para o atendimento para as nossas crianças, que devem ser tratadas com amor, carinho e dedicação. Tudo ficou muito bonito aqui e melhorou muito”, disse o prefeito.

Para reformar todo o espaço, a filantrópica recebeu R$ 150 mil da Prefeitura de Londrina. Com o dinheiro investido foi possível pintar o ambiente interno e externo da creche; revestir todas as salas de aula com cerâmica branca, que permitirá mais tempo de uso em boas condições e mais facilidade no momento da limpeza dos espaços; readequou o espaço de uma sala de aula maior em duas menores; fizeram uma área coberta no parquinho para as crianças poderem aproveitar mais dos brinquedos mesmo em dias de chuva leve; e foi feita a manutenção do telhado e adaptações no portão.

A responsável pelas obras foi a empresa ACON – Terceirização e Serviços Técnicos Eireli. “Essa é uma instituição filantrópica inaugurada em 1988, que não tinha passado por nenhuma reforma relevante até agora. Eles receberam os R$ 150 mil no final do ano passado e puderam fazer a pintura e revestimento nas paredes e outras melhorias. Mais de 50 instituições como essa estão passando por revitalizações devem ser concluídas até o final do primeiro semestre”, afirmou a secretária de Educação.

A mantenedora do local é a Associação Pró-Criança, que recebe R$ 469.287,24 por ano, para manter o funcionamento das atividades educacionais. “Essa é a primeira grande reforma que fazemos desde quando inauguramos, em 1988. Revestimos com cerâmica branca todas as salas, a cozinha e o refeitório, porque para a manutenção isso é muito mais fácil de limpar, além de que a durabilidade e conforto para as crianças é muito maior. Antes, a tinta estava descascando, estava gasta e feio. Mas, como vivemos da doação espontânea dos pais e da comunidade, e de ação entre amigos esse dinheiro veio em boa hora e nos ajudou a melhorar o espaço”, contou a diretora do CEI, Luciani Drumond.

Essa instituição filantrópica atende os alunos dos bairros do entorno, como o Conjunto Roseira, Monte Belo e Piza. A intenção da direção escolar é, no futuro, ampliar um pouco mais o espaço interno para construir uma sala para os professores. Atualmente, os educadores utilizam a recepção também para as atividades deles, mas segundo a professora voluntária da creche, Simone Correia de Oliveira Miranda, ver o espaço reformado e a alegria das crianças é gratificante. “Trabalhando aqui, eu percebi que a pedagogia era realmente eu queria fazer. Ver as professoras aplicando a metodologia certa nas brincadeiras, com as crianças com menos de um aninho, mudou minha visão. Elas se ajudam muito e eu aprendi muito, por isso que mesmo com o fim do meu estágio eu decidi continuar vindo trabalhar como voluntária aqui”, afirmou.

Durante a entrega das obras, o filho da homenageada do CEI Jurema Neves Canziani, Severo de Rudim Canziani Filho, e o neto da mesma, Alex Canziani, estiveram presentes. O filho agradeceu ao prefeito Marcelo Belinati por tudo que ele tem feito em prol da cidade e lembrou da dedicação, amor e cuidado que as funcionárias têm com as crianças atendidas. Já o neto lembrou que o prefeito foi o primeiro no Brasil a fazer um processo de seleção nacional para a escolha da secretária municipal de Educação de Londrina, o que se tornou uma referência no Brasil inteiro. “O Marcelo está sendo o melhor prefeito de Londrina. Temos de parabenizá-lo pela maneira com a qual vem conduzindo a cidade. Um líder precisa ter a capacidade de saber escolher os melhores para sua equipe, buscar os melhores nomes para atender e viabilizar seus projetos e sonhos. E ele inovou na escolha da secretária de educação, quando fez uma seleção nacional para buscar a melhor e, na final, tivemos o privilégio de termos a Maria Tereza”, lembrou.

Alex Canziani também falou sobre a busca de recursos para a melhoria da instituição de ensino em questão e da importância disso na qualidade do ensino. “A primeira infância faz toda diferença na vida da pessoa e aqui se tem um convênio com a Prefeitura. Quando falamos em buscar recursos para melhorar a estrutura física do CEI fomos pedir ao prefeito, mas ele decidiu não apenas melhorar uma ou duas, mas 50 unidades de uma vez. E, agora, toda semana inaugura duas unidades como essa”, afirmou.

Homenageada

Jurema Neves Canziani, que dá nome à filantrópica de ensino, foi pioneira e cidadã honorária de Londrina. Ela faleceu aos 91 anos, em 2008, em decorrência de um derrame. Foi reconhecida pelo município por seus trabalhos sociais e na área de educação. Ajudou a fundar a creche Escola Rotary Haudee Colli Monteiro e trabalhou intensamente na construção do edifício do Instituto Londrinense De Educação Para Crianças Excepcionais (Ilece). Também foi madrinha da creche Menino Jesus, na Vila Isabel. Em agradecimento pelos trabalhos prestados na educação, ela recebeu a Rosa de Prata do Rotary, que é o maior reconhecimento da Coordenadoria Nacional das Entidades de Senhoras de Rotarianos.

NCPML