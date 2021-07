Motivação Pessoal e Profissional é tema de oficina para mulheres

Palestra será a primeira do Ciclo de Oficinas, promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, com foco áreas de administração e psicologia

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) inicia, nesta terça-feira (13), às 14h, o Ciclo de Oficinas Virtuais, e a primeira irá abordar o tema “Motivação Pessoal e Profissional”. A iniciativa será realizada em parceria com a Unopar/Pitágoras e promoverá cinco oficinas, sendo uma por semana, até agosto. Podem participar mulheres a partir de 18 anos que desejem desenvolver suas habilidades pessoais e profissionais.

Quem tiver interesse pode fazer inscrição, gratuitamente, pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. As oficinas serão transmitidas por meio da plataforma Google Meet. As palestras do ciclo têm como foco as áreas de administração e psicologia. Elas serão ministradas por profissionais da SMPM e da universidade e terão duração média de duas horas. Quem participar dos eventos receberá certificação correspondente à carga horária das oficinas.

A palestra de amanhã (13), “Motivação Pessoal e Profissional”, será ministrada pela psicóloga Rafaela Garcia Sardi, da Unopar/Pitágoras. Ela abordará a importância do trabalho, falará sobre o mundo contemporâneo do trabalho e sobre motivação, na psicologia.

A diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, psicóloga Lisnéia Rampazzo, disse que o objetivo desta primeira palestra é falar sobre a motivação humana e quais são os aspectos envolvidos neste processo, pois estes elementos são importantes para qualquer movimento, tanto na vida pessoal quanto na profissional. “É necessário identificar quais são os motivos que me levam a levantar de manhã, a trabalhar em determinado aspecto, o que me motiva a fazer determinada atividade. E a psicologia pode nos ajudar a entender este processo”, enfatizou.

Rampazzo complementou que a ideia é que, ao final do ciclo de palestras, as mulheres tenham todo o conhecimento para aplicá-lo na vida pessoal e no ambiente do trabalho. “Será uma oportunidade para todas as mulheres que desejam obter mais conhecimento e potencializar suas competências pessoais e profissionais”, destacou.

Cronograma do Ciclo das Palestras:

13/07 – Motivação Pessoal e Profissional

20/07 – Habilidades Interpessoais

27/07 – Empreendedorismo e o Mundo do Trabalho: Identificando Oportunidades

03/08 – Entrevista e Elaboração do Currículo

10/08 – Orientação Profissional

