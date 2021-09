MRV tem 16 vagas para estágio em Engenharia Civil em Londrina e região

Líder do mercado habitacional na América Latina, a MRV continua em franca expansão pelo Norte do Paraná. Com diversos novos empreendimentos em andamento, a empresa busca jovens profissionais para estágio em Engenharia Civil nas cidades de Cambé, Londrina e Arapongas.

Podem se candidatar às 16 vagas estudantes que estejam cursando do 2º ao 8º período de Engenharia Civil. Os estagiários terão a oportunidade de acompanhar grandes projetos, colocando em prática todo o aprendizado adquirido em sala de aula e construindo uma base sólida para sua carreira profissional. A bolsa oferecida pela empresa é de R$ 1.360, 00, com direito a vale-transporte e Gympass.

Ao todo, são cinco vagas abertas para atuar em Londrina, cinco em Cambé e seis em Arapongas. Os estudantes interessados podem enviar currículo e obter mais informações entrando em contato pelo e-mail larissa.camargo@mrv.com.br.

Douglas Rodrigues/Asimp