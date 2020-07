MRV tem vaga para pessoas com deficiência em Londrina

A MRV, maior construtora da América Latina, tem vagas abertas para servente de obras para a região de Londrina. A empresa busca pessoas com deficiência com Ensino Fundamental completo para atuar na função em seus empreendimentos na cidade, auxiliando os oficiais na realização de obras de edificações de paredes, pisos, construções em alvenaria, concretagem, cimentados, revestimentos, entre outros trabalhos da construção civil. As vagas são em regime CLT e têm salário inicial de R$ 1.401,00, com benefícios (vale alimentação e vale transporte).

O início é imediato e a experiência prévia no setor de construção civil é um diferencial. Os candidatos podem entrar em contato com a empresa e enviar currículos pelo e-mail: eliane.menezes@mrv.com.br.

Asimp/MRV