Município abre Chamada Pública para contratar médicos e auxiliares de enfermagem

Os profissionais atenderão nas unidades de saúde que funcionam,exclusivamente, para casos relacionados ao Covid-19; contrato temporário é inicialmente de 30 dias

Como mais uma medida voltada às estratégias emergenciais de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Saúde continua trabalhando para ampliar seu quadro de profissionais. Ontem (27), foram abertas as inscrições para a Chamada Pública nº 001/2020, por meio da qual serão contratados, temporariamente, médicos plantonistas (clínico geral e pediatra) e auxiliares de enfermagem. Eles deverão atuar, prioritariamente, nas unidades que estão funcionando exclusivamente para atender pacientes com sinais e suspeita da doença. As contratações serão feitas conforme a necessidade do Município.

Segundo a diretora de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, Eliane Sandra, a previsão é que os médicos plantonistas comecem a atuar na rede municipal o mais rápido possível, após o término do período da chamada pública. “O contrato temporário será de 30 dias, prorrogável por igual período, conforme o acompanhamento dos serviços e das necessidades”, disse.

Os profissionais trabalharão em escala de plantões, com carga horária semanal que varia de 24h a 30h. Já a remuneração total está fixada de R$ 2.385,24 a R$ 9.892,01 .

O público pode acessar o conteúdo completo do edital no sistema online da Saúde, pelo endereço https://www.londrina.pr.gov.br/chamada-publica . Neste espaço também está disponível o formulário de inscrição. O prazo iniciou ontem às 18h (27) e vale até as 12h do dia 30 de março. Todo o processo de inscrição e acompanhamento irá ocorrer exclusivamente pela internet, devido às recomendações atuais das autoridades médicas para que sejam evitadas aglomerações.

Após efetuar a inscrição, o candidato deverá encaminhar o comprovante de inscrição gerado pelo sistema e os documentos obrigatórios digitalizados em arquivo único para o e-mail chamadapublica@saude.londrina.pr.gov.br

Para ampliar os atendimentos na saúde pública, o prefeito Marcelo Belinati autorizou a contratação de 497 profissionais, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de laboratório. Um grupo de 72 médicos, já em fase de contratação, deve começar a trabalhar na rede municipal a partir do início de abril. E ontem (26), a Saúde convocou 81 enfermeiros e 156 auxiliares de enfermagem, totalizando 237 profissionais, que haviam sido aprovados no teste seletivo do Edital 023/2020.