Município abre curso voltado à rede de atendimento à criança e ao adolescente

Capacitação será realizada em formato on-line, a partir de quarta-feira (1º), por meio da Escola de Governo de Londrina

A partir desta quarta-feira (1º), estarão abertas as inscrições para o curso “O Papel da Rede de Proteção no Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes”, que será realizado em formato on-line por meio da Escola de Governo.

A promoção é do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, e o público-alvo são profissionais da Rede Intersetorial de Proteção à Criança e ao Adolescente de Londrina e demais pessoas que tiverem interesse pelo tema.

As inscrições devem ser feitas no site da Escola de Governo (clique aqui para acessar), com a chave de inscrição RPVCA-2022. O período de inscrição vai de 1º de junho a 1º de julho e quem deseja obter certificação deve obrigatoriamente se inscrever. Foi disponibilizada uma turma para o curso e não há limite de vagas.

O objetivo é possibilitar, ao aluno, a compreensão crítica da violência como fenômeno mundial e histórico, de caráter sociocultural; promover a reflexão sobre o caráter estrutural da violência e os determinantes sociais na intersecção entre gênero, classe e raça/etnia; e sensibilizar os participantes para a adoção de estratégias e práticas que contribuam para a ruptura com discursos e comportamentos que reforçam desigualdades e geram violências.

A equipe da coordenação do Comitê explicou que as crianças e os adolescentes, com frequência, são públicos vulneráveis às várias situações de violências, devido a sua condição peculiar, em decorrência das suas particularidades enquanto ser em desenvolvimento. Diante disto, o Comitê está ofertando um curso de qualificação para o atendimento a essas situações e apresentação dos fluxos para o atendimento e proteção.

“Sabe-se que a violência contra a criança e o adolescente é um tema que vem sendo alvo de diversas discussões, pois suas consequências produzem inúmeros impactos que poderão deixar marcas e sequelas, muitas vezes irreversíveis. Isso, se não ocorrer um atendimento adequado e fundamentado em uma política de atendimento integral a essa parcela da população”, ressaltou o coordenador do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, Fábio Sato.

A capacitação aborda diversos temas, incluindo os princípios do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente; a Rede de Proteção; a violência frente ao desenvolvimento emocional e psíquico da criança; a abordagem profissional frente ao relato espontâneo da criança e adolescente; a Escuta Especializada e o depoimento especial; os sinais e sintomas que sugerem violência; e o fluxo de proteção à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência.

O curso coaduna com a Lei Municipal nº 13.262, sancionada pelo prefeito Marcelo Belinati em setembro de 2021, que institui a Política Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes no município de Londrina.

Docentes

– Beatriz Zampar, Médica de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde.

– Cristina Fukumori Watarai, psicóloga da Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo no Nucria, e uma das autoras do livro “O Segredo da Tartanina”.

– Fábio Eiji Sato, psicólogo da Defensoria Pública do Estado do Paraná, coordenador do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.

– Lilian de Fátima Macedo Nellessen, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, integrante do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.

– Martinha Clarete Dutra, professora da Secretaria Municipal de Educação, integrante do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.

– Renato Mikio Moriya, médico da Universidade Estadual de Londrina, integrante do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.

– Revia Aparecida Peixoto de Paula Luna, Promotora de Justiça titular da 10ª Promotoria de Justiça – Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

– Tissiane Tomáz de Aquino, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenadora do Pronto Atendimento Infantil –PAI.

