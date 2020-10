Município abre licitação para reforma no Ginásio Moringão

Poderão ser investidos até R$ 5,6 milhões, custeados pelo Município e por recurso federal

O Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, o Moringão, vai passar por uma ampla reforma estrutural promovida pela Prefeitura de Londrina, que realizará uma série de melhorias para revitalizar um dos principais patrimônios esportivos da cidade. Com valor máximo orçado em R$ 5.626.518,23, as obras serão custeadas com recursos próprios do Município e verba federal. A licitação, divulgada no dia 5 de outubro, segue aberta até 9 de novembro, quando, às 13 horas, serão recebidos e abertos os envelopes com as propostas.

As obras contemplam a reforma das instalações elétricas, climatização com ar condicionado, reparos em geral e pintura, recuperação da estrutura metálica e cobertura do Ginásio Moringão e na área da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), situados na Rua Gomes Carneiro, 315, de acordo com projetos, planilhas, memoriais descritivos e especificações técnicas fornecidas. A empreiteira contratada para executar as obras, via licitação, deverá fornecer todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a completa execução dos serviços.

A licitação será formada por três lotes diferentes, divididos em instalações elétricas e de ar condicionado; reparos e pintura; e cobertura em estrutura metálica. Sendo assim, uma mesma empresa terá a oportunidade de concorrer a um ou mais lotes abertos por este certame. Em detalhes, o primeiro lote será composto por serviços iniciais, instalações elétricas, cabeamento estruturado, alarme, sonorização, instalação de ar condicionado e ventilação mecânica, área técnica para ar condicionado e subestação/gerador. O segundo, de locações e montagens, proteção do piso da quadra, reparos na Fundação de Esportes e acessos, paredes e painéis, pisos da FEL, túnel de acesso à quadra do ginásio. E o terceiro responde por demolições e retiradas, estrutura metálica, telhas, calha, rufos e arremates.

O presidente da FEL, Sandro Henrique Moreira dos Santos, comentou sobre a importância da obra de revitalização neste momento, bem como destacou a relevância do próprio ginásio poliesportivo para a cidade. “O Moringão é um símbolo regional e carrega consigo a história do esporte londrinense. É palco de diversos momentos inesquecíveis, campeonatos, jogos, shows, eventos e formaturas. Já sediou importantes eventos nacionais e internacionais. Por sua grande significância ao esporte local, é de extrema importância que ele seja renovado e cuidado da melhor forma possível, visando preservar a sua história para as futuras gerações. Nossa gestão está muito feliz e muito satisfeita por poder colocar em prática essa grande realização”, analisou.

