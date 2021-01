Município analisa proposta recebida para obras de revitalização do Bosque Central

Com valor de R$ 2,5 milhões, proposta agora passará por análise das planilhas; objetivo é iniciar a execução das obras até meados de fevereiro de 2021

Foi realizada, ontem (13), a abertura dos envelopes referentes ao processo licitatório para as obras de revitalização do Bosque Central de Londrina “Marechal Cândido Rondon”. A expectativa é que, em breve, este espaço público, um dos mais representativos da área central da cidade, comece a receber um amplo trabalho de revitalização. Uma única empresa, a San Pio Construtora Eireli, de Pedrinhas Paulista (SP), apresentou proposta com preço total de R$ 2.519.88,36. O valor indicado ficou abaixo do teto estipulado pela Prefeitura para este certame, cujo montante máximo orçado no edital era de R$ 2.545.328,55.

Essa é a primeira fase da licitação, que representa a etapa classificatória. Após o recebimento dos envelopes com a proposta comercial e de habilitação, os itens estão sendo encaminhados para a análise da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, que avaliará as planilhas apresentadas.

De acordo com o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, se esta proposta única for aprovada pela Obras, a licitação seguirá para a segunda fase, que é a análise da documentação. “Posteriormente, caso todas as planilhas estejam adequadas ao edital, ou seja, em conformidade total com as exigências, será homologado o processo, com assinatura do contrato e liberação da Ordem de Serviço para o início da execução da obra”, informou.

Ainda segundo Cavazotti, a expectativa é que a autorização para o início das obras seja oficialmente dada em até 30 dias, no máximo, caso a empresa interessada cumpra plenamente os requisitos de habilitação. “Nossa intenção é que a ordem de serviço esteja liberada até a primeira quinzena de fevereiro deste ano. A partir disso, a empresa terá 150 dias de prazo para executar e entregar as obras de revitalização do Bosque”, frisou.

Todos os editais, anexos e documentos relacionados ao processo licitatório de revitalização do Bosque Central de Londrina estão disponíveis no Portal de Licitações da Prefeitura. Na página, é possível acessar, passo a passo, cada uma das etapas que tramitam pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Projeto

Com a revitalização deste espaço público, a Prefeitura pretende realizar um grande pacote de melhorias para facilitar o acesso e aprimorar as formas de uso pela população, proporcionando mais segurança, saúde e qualidade de vida a quem frequentar o local. As obras buscam preservar as características originais Bosque Central.

O projeto inclui áreas arborizadas, espaço para circulação de pedestres e conexão das Praças 7 de Setembro e 1º de Maio, mais iluminação na área central e nos caminhos, reforma da quadra poliesportiva, novos equipamentos para atividades físicas, e uma mini praça, entre outros serviços e melhorias.

O desenvolvimento do projeto urbanístico ocorreu pela equipe técnica do IPPUL, sendo que os trabalhos tiveram como base várias reivindicações feitas pela comunidade e apresentadas em audiência pública. Também fez parte deste processo de deliberações e alinhamentos o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (COMPAC), na definição de diretrizes sob o ponto de vista do patrimônio histórico-cultural.

NCPML