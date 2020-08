Município apresenta projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento explicará os principais pontos do projeto; envio ao Legislativo deve ocorrer até 31 de agosto

Para apresentar e discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), relativo ao exercício financeiro de 2021, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT) promove, na sexta-feira (28), às 15h, uma audiência pública em formato virtual. Qualquer pessoa pode acompanhar o encontro on-line, que será transmitido ao vivo pelo canal da SMPOT no YouTube. O acesso também pode ser feito pelo portal da Prefeitura de Londrina, no www.londrina.pr.gov.br , clicando no banner LOA 2021.

Os principais pontos do projeto serão detalhados pela equipe técnica da SMPOT, que conduzirá a apresentação e ficará à disposição para dirimir as dúvidas do público. A proposta legislativa deverá ser encaminhada pela Prefeitura à Câmara Municipal até o dia 31 de agosto, seguindo o que determina a Lei Orgânica do Município. Já a realização da audiência pública está prevista no artigo 44 do Estatuto da Cidade (lei federal nº 10.257).

A Lei Orçamentária Anual é regida pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei 4320/64 – Normas Gerais de Finanças Públicas. Constam, neste projeto, as receitas e despesas previstas para o ano seguinte, em consonância com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Dessa forma, é possível apontar qual é a origem dos recursos e onde estes serão aplicados.

