Município avança na pintura de ciclovias na área urbana

Via mais recente a receber a melhoria é a rua Prefeito Faria Lima; na Leste-Oeste, trabalho foi finalizado na semana passada

A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), iniciou na última sexta-feira (23) a pintura da nova ciclovia da rua Prefeitura Faria Lima, na região oeste da cidade. O corredor exclusivo para ciclistas possui cerca de 1.500 metros e vai desde a avenida Aniceto Espiga até o cruzamento com a avenida Maringá.

A expectativa da CMTU é que o trabalho seja concluído nesta quarta-feira (28), a depender das condições climáticas. Depois disso, será executada a sinalização viária do trecho.

Para garantir melhores condições de visibilidade, sobretudo no período noturno, e oferecer mais segurança aos usuários, a pista tem recebido tintura vermelha. Parte das calçadas foi colorida de cinza, enquanto os meios-fios ganharam a cor branca.

Outro espaço de cara nova reservado aos ciclistas é o canteiro central da avenida Leste-Oeste. As obras de revitalização da via, finalizadas pela Prefeitura no primeiro semestre do ano, contemplaram a reconstrução da antiga ciclovia existente.

Antes deteriorado, o piso foi demolido e deu lugar a uma pista nova em concreto, em processo que incluiu também a realização de adequações e correções em travessias de pedestres, assim como a edificação de novos trechos.

As atividades de pintura no local foram finalizadas na última quarta-feira (21) e vão do viaduto ao lado do Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) até o canteiro de obras entre as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco.

As ações de pintura da CMTU, que complementam o trabalho de sinalização viária desenvolvido pela Diretoria de Trânsito, são empreendidas pelas mesmas equipes que atuam no Programa Municipal de Revitalização de Praças e Espaços Públicos.

Desde que foi lançada, a iniciativa já atendeu cerca de 350 pontos em todas as regiões da cidade, inclusive os distritos rurais. Entre as melhorias implementadas estão a construção de áreas de passeio; a colocação novo mobiliário urbano; a implantação de parque infantil; o plantio de grama e a recuperação de equipamentos esportivos.

NCPML