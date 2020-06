Município compra aparelhos de ar-condicionado para unidades de saúde

Foram adquiridas 240 unidades, das quais 70 já foram recebidas e estão sendo instaladas nas UBSs e PAI; Maternidade Municipal também será contemplada

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), adquiriu centenas de aparelhos de ar-condicionado, os quais serão distribuídos em unidades de saúde municipais. Ao todo, serão 240 para atender as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Pronto Atendimento Infantil (PAI) e a Maternidade Municipal.

Dos 240 aparelhos, a prefeitura já recebeu o primeiro lote, com 70, que já começaram a ser instalados nas UBSs e no PAI. O prefeito Marcelo Belinati destacou, por meio de sua rede social, que a iniciativa visa proporcionar mais conforto e comodidade para as crianças e todos os frequentadores das unidades de saúde, além dos profissionais que trabalham nestes locais.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a SMS está fazendo o pedido dos itens de acordo com a entrega da reforma das unidades, para que esses aparelhos não fiquem parados. Outras 39 unidades de saúde já foram contempladas, anteriormente, com os aparelhos de ar-condicionado.

Machado apontou que a instalação destes itens foi uma determinação do prefeito, para dar mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes e servidores. “Neste sentido, todas as unidades que estão sendo reformadas, são contempladas com a instalação de aparelhos de ar-condicionado, bem como o PAI, que será totalmente climatizado, na sua reconstrução, e a Maternidade Municipal, para atender com conforto os bebês, as crianças e as mamães”, enfatizou.

A ação faz parte Programa de Reestruturação da saúde pública de Londrina, iniciado em 2017, o qual prevê a reforma de todas as unidades de saúde do Município e construção de outras. Até agora, 17 unidades foram entregues totalmente revitalizadas. No momento, outras 20 unidades estão em reforma e duas UBS, da Vila Fraternidade e do Jardim Santa Rita, estão em construção.

NCPML