Município conclui ampliação e reforma da Casa Abrigo Canto de Dália

A Prefeitura de Londrina concluiu as obras de ampliação, reforma e readequações internas da Casa Abrigo Canto de Dália. Para oficializar a entrega e conferir como ficaram as novas instalações, o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, estiveram no local na semana passada.

No espaço deste serviço, implantado em 2004, o Município construiu duas novas salas próprias de atendimento, um banheiro totalmente adaptado, além de equipamentos para os novos ambientes dentro do abrigo. Outra novidade, foi criação de uma área de playground coberto para entretenimento das crianças que passam pelo local com suas mães.

O investimento da Prefeitura na ampliação da Casa Abrigo foi de R$ 300 mil, recurso Federal que foi conseguido pelo deputado federal Ricardo Barros.

O prefeito Marcelo Belinati agradeceu ao deputado paranaense pelo incentivo dado a Londrina, colaborando para aprimorar as condições de trabalho neste espaço tão importante. “Este recurso tem grande valia, pois foi convertido em investimentos para a área social em Londrina. Em nome da Prefeitura, fica o meu muito obrigado ao deputado Ricardo Barros”, destacou.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, informou que as novas instalações da Casa Abrigo oferecem um atendimento ainda mais humanizado às mulheres vítimas de violência em Londrina. “Este trabalho envolve o acolhimento, suporte psicológico, atendimento de serviço social e também jurídico, entre outros, dados às mulheres em situação de violência doméstica e familiar sob risco de morte. Temos assim, um local mais acolhedor para as atendidas e para nossos servidores trabalharem”, ressaltou.

A Casa Abrigo Canto de Dália destina-se a acolher temporariamente, em local adequado e sigiloso, mulheres em situação de violência doméstica e familiar sob risco de morte, acompanhadas ou não de suas filhas ou filhos menores de 18 anos, com o objetivo de garantir sua integridade física e psicológica.

Por meio de um trabalho interdisciplinar, a Casa Abrigo oferece atendimento social, psicológico e de enfermagem, e ainda encaminha as mulheres, bem como seus filhos, aos demais serviços existentes na cidade, como creches, escolas, serviços de saúde, programas de qualificação profissional e outros.

