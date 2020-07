Município conclui obras na estrada rural de Lerroville

Melhorias foram realizadas em cerca de 30 km, beneficiando milhares de produtores e famílias que moram na região; também foram promovidas outras benfeitorias no distrito, como construção de creche, pavimentação e recape de vias

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, concluiu as obras em um trecho de cerca de 30 km de estradas que passam pela região do distrito de Lerroville. As melhorias contemplam as estradas Pari-Paró 1, que dá acesso a Tamarana, Pari-Paró 2 e do Apucaraninha, que faz ligação até a Usina Apucaraninha.

O objetivo é levar maior desenvolvimento para a região rural e qualidade de vida para as pessoas. As melhorias já estão beneficiando milhares de produtores que moram na região, além dos moradores dos assentamentos como o Eli Vive II e Pó de Serra, que também são beneficiados com a estrada do Pari-Paró 1 e 2.

Os serviços incluíram renovação da pista, com serviço de rolamento em cascalho, alargamento de quatro para oito metros, correção de irregularidades e a elevação de seu nível, importante para promover qualidade na consistência de tráfego e reduzir os impactos causados pelas chuvas. O local também recebeu instalação de novo sistema de drenagem e bueiros, que inclui integração de curvas de nível, para maior conservação do solo e melhor acesso às propriedades rurais.

As melhorias foram promovidas com recursos próprios do Município e o projeto contou com a parceria da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB). A maior parte dos maquinários e equipamentos utilizados foram cedidos pelo governo estadual ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Bacia do Cafezal (CIDREBAC), que envolve as cidades de Londrina, Rolândia, Cambé e Arapongas. Alguns equipamentos utilizados na execução das obras são da Prefeitura.

O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Santos, contou que o CIDREBAC existe há 15 anos, mas só saiu do papel na administração do prefeito Marcelo Belinati. Segundo ele, a estrada do Apucaraninha é a mais movimentada do município e nunca teve um serviço desta envergadura. “Tudo isso será fundamental para o desenvolvimento da região e conforto dos usuários, pois são vias utilizadas no escoamento de produção, transporte de estudantes e acesso a outros serviços essenciais”, disse.

Outras melhorias

Lerroville, assim como os outros distritos, também teve a iluminação de suas vias públicas totalmente renovada com luminárias LED, que garantem maior luminosidade e economia de energia. O distrito recebeu 294 novas unidades, sendo 278 nas vias públicas e 16 ornamentais (praça), além de 40 na Vila Rural. Além disso, a prefeitura, por meio da Sercomtel Iluminação, responsável por todos os serviços de iluminação do distrito, está instalando dois postes na praça, modelos duplos curvo, para aumentar a iluminação do parque e da academia ao ar livre do local.

A população também foi contemplada com a construção de uma creche, reivindicada pelos moradores há 40 anos. O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Aparecido Norato Claro foi entregue ontem (30), pelo prefeito Marcelo Belinati, totalmente mobiliado e equipado. A unidade estima atender 97 crianças, sendo 34 de dois e três anos, em período integral, e 63 de quatro anos, em período parcial.

Além disso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), também realizou a pavimentação em diversas vias de Lerroville. Foram 2.279,95 metros quadrados pavimentados com recursos de emenda parlamentar, no valor R$ 361.765,20, mais 2.0545,00 metros quadrados de pavimentação e 13.940,75 metros quadrados de recape, que estão sendo feitos com recursos próprios da prefeitura, no valor de aproximadamente R$ 650.000,00.

NCPML