Município conclui recape asfáltico nas regiões leste e central

No momento, as melhorias também estão sendo feitas em bairros da região norte e também na avenida Ayrton Senna

Para oferecer asfalto de boa qualidade aos munícipes londrinenses, proporcionando mais segurança e conforto aos motoristas, a Prefeitura continua realizando uma série de ações em diferentes pontos da cidade. Na região leste, foram concluídos os serviços de recape asfáltico que vinham sendo desenvolvidos no Conjunto Habitacional José Bonifácio. Uma série de vias foi contemplada com as melhorias nesta área, onde os trabalhos terminaram na semana passada.

A execução abrangeu mais de 16 mil metros quadrados de recape para atender este bairro, que não recebia trabalhos significativos de pavimentação há várias décadas. O Município investiu cerca de R$ 455 mil com recursos próprios e os serviços foram realizados pela empresa Gaissler Engenharia, contratada via licitação.

Também na face leste da cidade, estão na fase final as atividades de recapeamento no Residencial do Café. A Diretoria de Pavimentação, da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), informou que 15 ruas já passaram pelo serviço, que agora falta ser feito apenas na rua Dom João VI. Os trabalhos estão sendo executados por equipe própria da SMOP. Por conta de demandas em outras obras da cidade, a última via restante deste pacote deverá ter seu recape concluído em até 15 dias. São R$ 275 mil de investimento e mais de 12.500 metros quadrados de recape.

Já na região central outro pacote de recape foi finalizado pela Prefeitura nos últimos dias. O investimento foi de R$ 1,7 milhão, aproximadamente. Diversas vias passaram por recuperação asfáltica, incluindo as ruas Bahia, Rio Grande do Norte, Araguaia, Tapuias, Madeira, Amazonas, Acre e avenida Jorge Casoni.

Região norte

As obras de recape continuam nos conjuntos João Paz e Semíramis, área norte de Londrina. Iniciadas há uma semana, as atividades contemplarão cerca de 30 vias ao todo, somando os dois bairros, o que totalizará mais de 55 mil metros quadrados em recape asfáltico. A expectativa, caso não haja intercorrências, é entregar tudo pronto em até duas semanas. A Prefeitura está utilizando R$ 1,3 milhão para promover as melhorias, que estão sob responsabilidade da empresa terceirizada Axial.

No João Paz, o trabalho ocorre nas ruas Rodolfo Massaro; João Medina; Laudelino Lazari, Sebastião Carneiro Lobo; Luiz Gomes da Silva; Anuar Caram/Eliza Cabral B. Macedo; Jurandir Panza; Francisco Marques de Oliveira; Eliza Cabral B. Macedo; Edílio D’ávila; Luíz de Jesus Milani; José Elivazio de Araújo; Rua Toshio Sanada/Rua Raul Coutinho.

No Semíramis, o recape atende as ruas Pedro Pescador; Rudolf Keilhord; Severino Santini; Francisco Bueno; Maria Sinopoli Francovig; Lázaro José Carias; Josefina Colombo; Félix Chenso; Aparecida Fonseca Barbosa; Elzira Bitencourt Guides; Elói Melo Guides; Josué Domingues da Silva; Severino Santini; Arara Azul; Izaura Amaral Alves.

Ayrton Senna

Outro ponto atendido pelo programa de pavimentação asfáltica é a avenida Ayrton Senna. Neste local, a execução começou na última quinta-feira (24) e a via ganhará as adequações em sua totalidade, nos dois sentidos. No momento, o trabalho ocorre na pista no sentido Rua Bento Munhoz da Rocha Neto até avenida Madre Leônia Milito. Agentes de trânsito estão orientando motoristas nessa região, promovendo intervenções em uma parte da pista, sempre quando necessário.

A previsão é que os serviços sejam finalizados até meados de outubro, incluindo as pinturas, sinalizações e ajustes finais. A Prefeitura faz o fornecimento de massa asfáltica e a execução fica por conta da empresa Gaissler Moreira Engenharia Civil, contratada em processo licitatório.

O recapeamento vem sendo feito paralelamente às obras que a avenida Ayrton Senna já recebe desde junho de 2020, por meio de outro contrato. Diversos serviços compõem este pacote que irá trazer diferentes melhorias viárias e para o trânsito desta região, possibilitando mais segurança, mobilidade e fluidez. Parte das obras já estão concluídas e as ações continuam em execução. São mais de R$ 600 mil reais investidos pelo Município e a empresa responsável é a A R Construtora de Obras.