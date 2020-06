Município convoca 157 profissionais de saúde

Candidatos aprovados no Teste Seletivo n° 67/2020 deverão entregar documentos para contratação por prazo determinado

A Prefeitura de Londrina realiza a primeira convocação para 157 candidatos aprovados no Teste Seletivo n° 67/2020, que irão atuar pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os editais e seus anexos, que serão publicados no Jornal Oficial do Município, podem ser conferidos na página oficial do certame, no Portal da Prefeitura, pelo link Concursos e Testes Seletivos > Secretaria Municipal de Saúde > Testes Seletivos.

Dentre os médicos plantonistas, foram chamados oito pediatras e 19 clínicos gerais; já para o cargo de auxiliar de Enfermagem, estão convocados 130 candidatos. As demais vagas serão preenchidas oportunamente, conforme a necessidade do Município.

Todos os candidatos deverão providenciar a documentação, exigida em edital, para comprovação de que atendem aos requisitos do cargo. Estes documentos devem ser entregues pessoalmente, na próxima quarta-feira (24), na Escola Municipal Maria Carmelita Vilela Magalhães, localizada na Rua Maurício de Nassau, 329, Jardim Mazzei 1.

Para cumprimento das recomendações de distanciamento social, evitando o contágio e transmissão pelo novo coronavírus, os editais indicam qual horário o candidato deverá comparecer, no período das 9 às 16 horas. A expectativa é que sejam atendidos 22 candidatos a cada uma hora.

Após a entrega, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde irá analisar os documentos. Na sequência da verificação e com confirmação das informações, será publicada a portaria de designação e emitidos os contratos destes profissionais, com validade inicial de 90 dias, podendo ser prorrogados ou não.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem ligar na Secretaria Municipal de Saúde, nos telefones 3372-9822 e 3375-0008, das 8 às 14 horas, ou encaminhar e-mail para testeseletivo.covid19@londrina.pr.gov.br .

Ao todo, o Teste Seletivo n° 67/2020 contempla 230 vagas, distribuídas entre os cargos de auxiliar de Enfermagem e Médico Plantonista, nas especialidades de Clínico Geral e Pediatra. O objetivo destas contratações emergenciais é garantir o atendimento em saúde durante a pandemia de coronavírus. Dessa forma, os profissionais poderão ser destacados para as unidades de saúde do Município, ou demais serviços de saúde vinculados ao SUS.

Para o cargo de auxiliar de Enfermagem, foram abertas 200 vagas, com salário inicial de R$2.385,24. Para médico plantonista Clínico Geral, são oferecidas 20 vagas e, para plantonista Pediatra, dez vagas. O salário do cargo de médico plantonista é de R$9.892,01.

O Teste Seletivo n° 67/2020 tem validade de seis meses, contados a partir da data de publicação e homologação do resultado final, e pode ser prorrogado pelo mesmo período.

