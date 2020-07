Município convoca 54 auxiliares de Enfermagem para aceite de vaga

Profissionais aprovados no Teste Seletivo n° 67/2020 deverão se apresentar, na sede da SMS, nesta quarta-feira (8)

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nova convocação de profissionais, aprovados no Teste Seletivo n° 67/2020. O edital de convocação, com a listagem completa de candidatos, foi publicado no Jornal Oficial do Município, edição n° 4.101, e também pode ser conferido na página do certame, no Portal da Prefeitura. Ao todo, 54 auxiliares de Enfermagem foram chamados para aceitação de vaga. As contratações, por período determinado, são para atuação nas unidades de saúde, por conta da pandemia de coronavírus.

Estes candidatos deverão comparecer na sede da SMS, na quarta-feira (8), tendo em mãos a documentação pessoal obrigatória, exigida em edital, em cópia simples. O endereço é Avenida Theodoro Victorelli, 103, Jardim Helena. Para evitar aglomerações, a apresentação será mediante horário estabelecido no edital, no período das 9 às 14 horas. Os 54 candidatos foram distribuídos em seis grupos, um grupo para cada hora, respeitando as normas de distanciamento social.

Os convocados também deverão apresentar a Ficha Cadastral e a Declaração de Não Acúmulo ou Acúmulo Lícito de Cargos Públicos ou Proventos, impressas e totalmente preenchidas. Os documentos devem ser armazenados em envelope A4, lacrado e identificado com o Protocolo de Entrega de Documentos para Contratação, disponível no anexo IV do edital de convocação.

Após análise dos documentos, confirmando que os candidatos atendem aos critérios e requisitos para o cargo, eles serão nomeados mediante Portaria, para início do exercício logo na sequência. Os contratos firmados terão prazo inicial de 90 dias, que podem ser prorrogados ou não. Para o cargo de auxiliar de Enfermagem, foram disponibilizadas, ao todo, 200 vagas, com salário inicial de R$2.385,24.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato por meio dos telefones 3372-9822 e 3375-0008, das 8 às 14 horas.

NCPML