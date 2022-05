Município discute parceria com Conselho Regional de Administração do Paraná

Instituições já colaboraram para a realização de diversos planejamentos estratégicos na área da gestão pública; intenção é implementar Índices de Governança Municipal (IGM) na administração municipal

Com o objetivo de discutir parcerias já existentes e planejar novas ações conjuntas, a Prefeitura de Londrina recebeu, na segunda-feira (9), a visita de representantes do Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-PR).

Participaram da reunião, o secretário municipal de Governo, João Luiz Esteves; o presidente do CRA-PR, Sérgio Lobo; o chefe de Gabinete, Moacir Sgarioni; a administradora da Secretaria Municipal de Governo (SMG) e integrante do CRA-PR, Liz Rodrigues; e o delegado da seccional Londrina e conselheiro do CRA-PR, Edson Miura. Também compareceram o conselheiro José Nicolelis; o delegado-adjunto e conselheiro do CRA-PR, Sandro Medeiros; e o integrante do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Sidney Santos Silva.

Durante o encontro, os participantes fizeram um balanço dos resultados obtidos através dos convênios realizados entre o Município e o Conselho, e discutiram a possibilidade de ampliar as parcerias para que o CRA-PR possa oferecer, também, consultoria na área de Índices de Governança Municipal (IGM).

O presidente do Conselho, Sérgio Lobo, agradeceu a receptividade da Prefeitura e afirmou que Londrina se destaca por ser um dos poucos municípios brasileiros que contam com administradores no serviço público, tendo 12 profissionais dessa especialidade em seus quadros. Ainda segundo Lobo, outro propósito da visita foi realizar a primeira edição da “Plenária Itinerante”, iniciativa através da qual os membros do CRA-PR se reúnem em diferentes cidades do estado, para discutir suas pautas e atividades com os delegados locais.

“Nossa intenção é reforçar ainda mais os laços com a cidade, com a administração pública e também com a formação profissional. Atuamos diretamente com as instituições de ensino, ajudando inclusive na implantação das novas diretrizes curriculares. Por isso, nossa agenda tem sido bastante produtiva aqui”, disse.

De acordo com o secretário municipal de Governo, João Luiz Esteves, as parcerias da administração municipal com órgãos como o Conselho Regional de Administração, coordenadas pela SMG, possibilitam a melhoria dos serviços públicos entregues à população. “Pretendemos aprofundar essa parceria e iniciar novos convênios, para qualificar nossos gestores e elaborar planejamentos estratégicos em todas as secretarias e órgãos do Município, buscando melhorar cada vez mais os índices de gestão pública”, frisou.

Trabalho conjunto

A administradora da Secretaria Municipal de Governo (SMG) e integrante do CRA-PR, Liz Rodrigues, explicou que o Conselho já atua em parceria com a Prefeitura há bastante tempo. “O CRA contribuiu para a elaboração dos planejamentos estratégicos das secretarias de Governo e de Fazenda, da Controladoria-Geral do Município e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), e agora vai iniciar o da Procuradoria-Geral do Município. Além disso, também contribuiu para a realização de palestras e capacitações de gestores municipais”, citou.

Ainda segundo Rodrigues, o órgão terá um papel importante na implantação da Lei Municipal da Governança Pública e Compliance, sancionada em dezembro de 2021. “É importante que o Conselho acompanhe a implementação dessa legislação, porque ela exige que seja feito o monitoramento de indicadores relativos a todas as secretarias. Para isso, será utilizado o Índice de Governança Municipal (IGM), que é formado por cerca de 40 indicadores e permite aos gestores municipais fazer um levantamento das suas prioridades, verificar o que deve ser melhorado e o que está funcionando bem. Através do IGM, é possível fazer um comparativo com outros municípios e inclusive comparar indicadores dentro de uma mesma cidade, em diferentes áreas”, salientou.

NCPML