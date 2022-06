Município divulga funcionamento dos serviços no feriado de Corpus Christi

Não haverá expediente administrativo na quinta-feira (16), e para sexta (17) foi decretado ponto facultativo

A Prefeitura de Londrina divulga como será o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado nacional de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (16). Na sexta-feira (17), será considerado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, como estabeleceu o decreto municipal n° 626/2022, publicado no Jornal Oficial n° 4.656.

Nestes dois dias, não haverá expediente na sede da Prefeitura e secretarias municipais. Demais órgãos e autarquias, como o Procon-LD e Caapsml, também estarão fechados. Serviços essenciais, como saúde, fiscalização e defesa social, não terão interrupção no período.

Após o final de semana, o expediente retorna na segunda-feira (20), em horário normal.

Educação

Seguindo o calendário escolar de 2022, as escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) não terão aulas nesta quinta (16) e sexta-feira (17), com retorno na segunda (20). Já os Centros de Educação Infantil (CEIs) conveniados devem seguir calendário próprio.

Saúde

No feriado de Corpus Christi, quinta-feira (16), dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abrirão exclusivamente para vacinação contra a Covid-19. O horário ao público será das 8h às 18h. São elas: Guanabara; Vila Casoni; Parigot de Souza; Maria Cecilia; Santa Rita; Alvorada; Eldorado; Cafezal; Armindo Guazzi; e Ernani Moura Lima.

E no sábado (18), a vacinação Covid-19 será realizada nas UBSs do Ouro Branco e do Jardim do Sol, também das 8h às 18h.

As doses são aplicadas apenas mediante agendamento prévio, que deve ser feito por meio do Portal da Prefeitura. Para quinta-feira (16) e sábado (18), foram disponibilizadas 7 mil vagas.

No recesso e final de semana, funcionarão os plantões dos Prontos Atendimentos (PA) do Maria Cecília (18 horas), do União da Vitória (16 horas) e Jardim Leonor (24 horas); bem como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará).

O Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, plantão do CAPS III e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU 192) também atenderão normalmente.

Fazenda

A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda não terá expediente nesta quinta (16) e na sexta-feira (17). O atendimento presencial retorna na segunda-feira (20), a partir das 9h, sendo necessário agendar com antecedência pelo Portal da Prefeitura.

No feriado e final de semana, seguirão disponíveis os sistemas eletrônicos para adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Profis) 2022. O acesso também pode ser feito no Portal da Prefeitura, para consulta das dívidas, parcelamento ou emissão de boletos para pagamento à vista.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode entrar em contato nos dias úteis pelo telefone (43) 3372-4424 (WhatsApp) ou e-mail prontoatendimento@londrina.pr.gov.br .

Defesa Social

A Guarda Municipal de Londrina atuará normalmente no recesso e em todo final de semana, com ações de patrulhamento, monitoramento por vídeo, fiscalização de estabelecimentos e do trânsito.

A população pode entrar em contato para registrar ocorrências e denúncias através dos telefones 153 (Guarda Municipal) ou 199 (Defesa Civil), e pelo aplicativo 153 Cidadão.

Trabalho, Emprego e Renda

No feriado e final de semana, os serviços da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) permanecerão disponíveis on-line no Portal da Prefeitura. O acesso pode ser feito através do link www.londrina.pr.gov.br/trabalho.

Acesf

O atendimento funeral da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) funcionará regularmente, todos os dias. E neste recesso de Corpus Christi, somente a equipe administrativa da Acesf não terá expediente, com retorno na segunda-feira (20).

Restaurante Popular

O Restaurante Popular estará fechado no feriado de Corpus Christi, abrindo apenas na sexta-feira (17), com atendimento das 11h às 14h. O endereço é Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.

Parque Arthur Thomas

A Unidade de Conservação Municipal Parque Arthur Thomas abrirá normalmente todos os dias, incluindo feriado e finais de semana, para o público em geral. A entrada do parque fica na Rua da Natureza, 155, no Jardim Piza. O horário de funcionamento é das 8h30 às 18h.

CMTU

Nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, os setores administrativos e de atendimento ao público da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estarão fechados. Em razão do decreto que considera a sexta-feira (17) como ponto facultativo, o expediente normal será retomado na segunda (20), a partir das 8h.

Setores que prestam serviços essenciais, como o de fiscalização de trânsito, fiscalização de posturas e manutenção de semáforos, funcionarão em escala reduzida.

No Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), gerenciado pela CMTU, as equipes operacionais atuarão em efetivo regular, com recesso apenas das atividades administrativas.

As ações de limpeza urbana, dentre elas varrição, capina do mato, desobstrução de bueiros e lavagem de pisos, serão suspensas no feriado e voltarão a ser executadas no dia seguinte.

A coleta do lixo, responsável pelo recolhimento do rejeito e dos resíduos orgânicos, será realizada normalmente, percorrendo os locais já atendidos às quintas-feiras.

O material reciclável, por sua vez, será retirado das residências de acordo com a escala de trabalho de cada cooperativa.

Enquanto Coocepeve, Coopernorth, Ecorecin e Cooperoeste adiantarão o expediente para quarta-feira (15), Cooper Região, Cooper Mudança e Cooper Refum compensarão o dia parado na sexta-feira (17).

No endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, na opção “Mapa da Coleta Seletiva”, os moradores podem conferir a associação de catadores encarregada de cada bairro.

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos residenciais Nova Conquista e Vista Bela, nas regiões leste e norte, respectivamente, estarão fechados para o recebimento de detritos. Os portões serão reabertos na sexta (17), às 8h.

As feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas terão funcionamento facultativo. Já o transporte coletivo irá operar com as tabelas de horário referentes a sábado. O detalhamento das partidas pode ser acessado no site da CMTU ou das concessionárias TCGL e Londrisul.