Município divulga novas regras para o funcionamento de estabelecimentos comerciais

Com as restrições que vigoraram nas duas últimas semanas, a transmissão do vírus diminuiu significativamente; bares podem reabrir a partir de hoje (25)

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati divulgou, em transmissão ao vivo (live) realizada via redes sociais ontem (24), o balanço das medidas restritivas decretadas no último dia 9 com o objetivo de combater a propagação do novo coronavírus. Durante a live, o prefeito e o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, divulgaram dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que mostram que a média móvel da transmissão do vírus caiu de 157 para 136 novos casos por dia. Também houve redução em outros índices, incluindo a porcentagem de leitos de enfermaria ocupados, que diminuiu de 49% para 28%; a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que caiu de 84% para 63%; e o número de atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará, que diminuiu de 379 para 322 casos por dia.

Marcelo explicou que 51,44% dos pacientes diagnosticados com Covid-19 em Londrina são jovens de 18 a 39 anos e frisou que, como consequência do fechamento dos bares, parques e áreas de lazer de Londrina durante duas semanas, a transmissão do vírus diminuiu significativamente no munícipio. “Isso prova que os pontos críticos de transmissão não são o comércio, as lotéricas, os shoppings e o transporte público. As pessoas usam máscaras nestes locais e permanecem pouco tempo neles. Os locais de risco são as baladas, as festas, os eventos em chácaras e os jogos de futebol. Os frequentadores desses eventos, que são em sua grande maioria jovens, ficam aglomerados por horas nestes lugares, sem usar máscaras”, destacou.

Graças à melhora nos índices, os bares de Londrina serão reabertos nesta sexta-feira (25). Porém, devem seguir as orientações da Secretaria de Saúde e não poderão receber mais de 50% do número total de pessoas que têm capacidade para acomodar. Os estabelecimentos que não seguirem as orientações de saúde serão fechados por uma semana. A partir da próxima segunda-feira (28), o comércio de Londrina funcionará das 10 às 17h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, os estabelecimentos ficarão abertos das 9 às 13h. Já os shopping centers ficarão abertos de segunda a sexta-feira, das 11 às 22h. Os parques, praças e áreas de lazer do município continuam interditados até o dia 5 de outubro. As festas em chácaras seguem proibidas, com multa de R$ 10 mil para quem desrespeitar esta regra.

Comércio

De acordo com o secretário de Saúde, a decisão de estender em uma hora o horário de funcionamento do comércio foi tomada com base em critérios técnicos, médicos e científicos. “Os monitoramentos feitos pelos infectologistas e epidemiologistas da rede municipal mostraram que não houve alteração dos índices de contágio nos sábados em que o comércio funcionou em horário estendido. Isso mostra que os comerciantes estão respeitando os procedimentos de saúde e os estabelecimentos comerciais não são locais de risco”, pontuou.

O prefeito Marcelo agradeceu aos comerciantes de Londrina pelos cuidados tomados durante a pandemia e pediu que contribuam para a fiscalização do cumprimento das medidas de segurança. Lembrou, também, que a força-tarefa de fiscalização do Município permanece ativa, e que o combate à pandemia é um dever de todos os londrinenses. “Os resultados que tivemos nos últimos dias mostram claramente que as medidas que tomamos contribuíram para diminuir a intensidade da pandemia. Para que possamos continuar em uma situação de estabilidade, é preciso que todos os londrinenses sigam as orientações básicas como usar máscaras, manter a distância dos outros e lavar as mãos frequentemente com álcool gel”, alertou.

NCPML