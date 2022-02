Município entrega 32 apartamentos do Residencial Village III

Empreendimento atende famílias de baixa renda, que possuem renda familiar de até três salários mínimos; Residencial Village é composto por quatro módulos, dos quais três já foram entregues

A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD), entregou 32 apartamentos do Residencial Village III, localizados na região norte, próximos ao Terminal Vivi Xavier. A entrega das chaves aconteceu na última segunda-feira (7), na sede do condomínio residencial, que fica na Rua João Vitor da Silva Sobrinho, próximo ao Residencial Portal do Sol e Jardim Paris.

Os 32 apartamentos, construídos pela construtora Contato Engenharia, são divididos em dois blocos. As unidades têm áreas que variam de 44 a 50 metros quadrados e valor unitário do apartamento do módulo III é R$ 118 mil reais. Neste módulo, ainda restam três unidades para serem comercializadas.

O empreendimento possui subsídio do Governo Federal, através do Programa Casa Verde e Amarela, com financiamento pela Caixa Econômica Federal (CEF). Ele é voltado a famílias com renda mensal familiar de R$ 1.600 a R$ 4 mil reais, Grupo 2 do Casa Verde e Amarela. O financiamento é feito mediante análise de crédito estabelecida pela CEF e um dos critérios é não possuir restrição em sistemas de proteção de crédito. As prestações variam entre R$ 480,00 a R$ 650,00.

Ao todo, o empreendimento Village é composto por quatro módulos (I, II, III e IV), com o total de 128 unidades. A construção iniciou em 2017 e os módulos I e II, que contemplam 72 unidades, já foram entregues. O módulo IV está em construção, neste momento, com outras 24 unidades. Todos apartamentos do módulo IV estão disponíveis para comercialização. O valor unitário, neste caso, é de R$ 125 mil e a previsão de entrega é para o ano de 2023.

O presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido de Oliveira, explicou que os empreendimentos que compõem o Residencial Village I, II, III e IV possuem a parceria da Prefeitura de Londrina, visando atender famílias de baixa renda que têm renda familiar de até três salários mínimos. “Com essa parceria conseguimos oferecer, às famílias cadastradas na Cohab-LD, um imóvel com valor mais acessível ao financiamento. A família poderá estar pagando uma prestação que varia entre R$ 480 a R$ 650 reais, muito menos que o valor de um aluguel e ainda, e será de propriedade dela. Vale a pena conferir as condições e facilidades de aquisição que a empresa e a Caixa Econômica Federal está oportunizando para a aquisição do primeiro imóvel”, apontou.

empreendimento devem comparecer na sede da Cohab-LD, tendo em mãos os seguintes documentos: RG e CPF; comprovação de estado civil atualizada; carteira de trabalho e holerites dos três últimos meses; Certidão Negativa junto ao SERASA; comprovante de endereço atualizado; extrato de conta vinculada ao FGTS (não obrigatório). É preciso apresentar as cópias simples para a equipe da companhia. A Cohab atende de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, na Rua Pernambuco, 1.002.

