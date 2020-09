Município entrega mais 37.722 mil kits escolares

Ação atende os estudantes da rede municipal, durante a pandemia do novo coronavírus, que suspendeu as aulas presenciais em toda a cidade

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia, nesta semana, a décima etapa das ações para atender os estudantes da rede municipal durante a pandemia do novo coronavírus, que suspendeu as aulas presenciais em toda a cidade, desde o dia 23 de março, e motivou a realização de atividades remotas, transmitidas pela internet e executadas diariamente.

A partir desta semana haverá entrega de novos kits escolares, os quais serão entregues quinzenalmente nas escolas, das 8 às 17 horas, nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) conveniados. Nesta quinta (17) e sexta-feira (18), as escolas e os CMEIS farão a entrega dos novos kits escolares aos pais, com os materiais necessários para que os alunos continuem estudando em casa.

Cada unidade escolar fará seu cronograma para entrega dos materiais, evitando aglomerações nos espaços. As famílias serão contatadas e, em caso de dúvida, podem ligar diretamente nas escolas. Nos casos em que as famílias não conseguem fazer a retirada dos materiais, as professoras mediadoras farão as entregas nas casas dos alunos, como aconteceu nas etapas anteriores. Nos Centros de Educação Infantil conveniados são feitas visitas pelos professores e equipe gestora.

Para realizar a entrega dos kits e garantir a proteção dos professores, servidores, alunos e familiares, a Secretaria Municipal de Educação adquiriu um termômetro por Unidade Escolar. Com isso, vão realizar a medição da temperatura corporal dos envolvidos, além da utilização do álcool em gel e máscaras de proteção.

Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Mores, os 27.663 mil estudantes, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, receberão livros físicos e os professores vão manter o contato virtual diário, com as orientações e informações sobre o conteúdo escolar, para todas as turmas. A entrega dos kits está prevista também para os 10.059 alunos do P4 e P5. “Para as crianças de 0 a 3 anos são entregues os Planos de Estudos Dirigidos on-line. Para as famílias que não possuem acesso à internet, os planejamentos são impressos e entregues por meio físico”, contou.

Atividades remotas

O atendimento das aulas remotas é feito por meio do monitoramento dos professores por grupos de WhatsApp ou lista de transmissão e pelo acompanhamento das realizações das atividades nos cadernos, apostilas e outros materiais produzidos pelo aluno. A ação é necessária para atender o Decreto Municipal n° 994, de 26 de agosto de 2020, que prorroga a suspensão das aulas presenciais até o dia 30 de setembro de 2020, nas unidades escolares, públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Município.

Atualmente, a rede municipal de educação abrange 87 escolas, 34 CMEIs e outros 56 CEIs conveniados. Para prestar suporte e auxílio às famílias de estudantes da rede, a Prefeitura de Londrina disponibiliza uma página em seu portal, “Educação em tempos de COVID-19”. Nela, os pais e profissionais da área encontram diversos materiais de apoio, com acesso livre, como textos, vídeos e outros.

