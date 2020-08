Município entrega obras de revitalização da praça do Jardim do Sol

Espaço ganhou diversas melhorias para receber as famílias do bairro quando o período de pandemia for superado

A Prefeitura de Londrina entregou ontem, 31, mais uma área verde recuperada por meio do Programa Municipal de Revitalização de Espaços Públicos. O local contemplado com a iniciativa, dessa vez, é a praça do Jardim do Sol, localizada entre as ruas Marte, Mercúrio e Capricórnio, na região oeste. Na ocasião, o prefeito Marcelo Belinati visitará o lugar para conferir como ficaram as obras.

Uma das principais melhorias executadas na localidade foi a implantação da iluminação LED. Um superposte, equipado com quatro luminárias, foi instalado para trazer mais segurança à região. Além das vias que margeiam a praça, também a Rua Adulcino José Jordão – onde está situada a Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti – recebeu a intervenção. No total, 19 pontos de luz foram beneficiados com o LED.

Para oferecer opções de lazer à comunidade, quando o período de pandemia for superado, a ação incluiu a fixação de parque infantil e novas traves de futebol. Houve também a colocação de bancos, mesas e lixeiras, assim como o plantio de grama, poda de árvores e pintura do meio-fio. Também teve reforma dos pontos de ônibus e execução de nova sinalização de trânsito nas vias do entorno.

Implementadas pela Prefeitura, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU); Sercomtel Iluminação; secretarias de Obras (SMOP), do Ambiente e do Planejamento; além da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), as benfeitorias integram o compromisso do prefeito Marcelo em proporcionar às famílias londrinenses espaços agradáveis ao convívio e propícios à prática de atividade física. Desde o início da gestão, já foram contemplados cerca de 273 logradouros públicos nos perímetros urbano e rural da cidade.

Danylo Alvares/Asimp/CMTU